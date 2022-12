﻿Mutiger Taxifahrer aus Hemmingen hilft der Polizei bei der Festnahme von Betrügern

Hemmingen. Die Täter hätten auch bewaffnet am vereinbarten Treffpunkt auf ihn warten können. Und sie hätten in einem Anflug von Ärger oder Verzweiflung um sich schlagen, stechen oder schießen können. Das wurde Hamid Reza Bashardoust aus Hemmingen während der stundenlangen Fahrt in Richtung Dresden irgendwann klar. Aber der 52-jährige Taxiunternehmer hatte eben auch den Ehrgeiz, eine Tätergruppe zu schnappen. Menschen, die gerade dabei waren, eine ältere Hildesheimerin um einen fünfstelligen Betrag zu bringen. Also unterdrückte er seine Angst und half der Hildesheimer Polizei dabei, die Trickbetrüger auffliegen zu lassen. „Wollen wir ihn erwischen? Ich bin dabei!“, sagte er an jenem 18. Dezember 2020 noch. Dann ging es los.

Ehrung in Hildesheim

Am Dienstagabend hat der Präventionsrat der Stadt Hildesheim den Familienvater für seinen selbstlosen Einsatz mit dem Zivilcouragepreis 2022 ausgezeichnet. Der 52-Jährige teilt sich den mit 500 Euro dotierten sowie mit einer Skulptur verbundenen Preis mit dem Taxifahrer Sinan Acur. Dem Hildesheimer war einen Tag zuvor aufgefallen, dass jemand versuchte, die damals 62-jährige Frau um ihr Geld zu bringen. Acur schaltete die Polizei ein. „Sie haben damit die Grundlage für den polizeilichen Erfolg gelegt“, lobte Michael Weiner, Leiter der Polizeiinspektion Hildesheim, während der Feierstunde im Rathaus das Verhalten der beiden Taxifahrer. Der Vorsitzende des Präventionsrats, Oberbürgermeister Ingo Meyer, sagte, dass Zivilcourage gerade in der heutigen Zeit, in der die Gesellschaft vielerorts auseinanderdrifte, wichtig sei. „Ich finde Ihren Einsatz vorbildlich.“

Ebenfalls ausgezeichnet: Taxifahrer Sinan Acur mit Hildesheims Oberbürgermeister Ingo Meyer. © Quelle: Julia Moras

Die beiden Chauffeure waren unabhängig voneinander von den Trickbetrügern für Kurier-Fahrten angeheuert worden. Bashardoust, der vor rund zwei Jahrzehnten aus dem Iran nach Deutschland kam, wurde gesagt, er solle medizinische Unterlagen nach Berlin fahren. Tatsächlich waren die Trickbetrüger kurz davor, einen Enkeltrick erfolgreich abzuschließen. Einer von ihnen gab sich am 17. Dezember als Neffe der Hildesheimerin aus, der Geld für den Kauf eines Autos benötigt. Die Tätergruppe operierte offenbar mindestens zum Teil aus dem Ausland. Die Männer riefen mit einer schwedischen Telefonnummer an, untereinander verständigten sie sich in einer osteuropäischen Sprache.

Geldübergabe an einer Raststätte

Bei Bashardoust sind die Erlebnisse von vor fast genau zwei Jahren so präsent, als wäre der Vorfall erst gestern gewesen. In seinen Erzählungen ist man sofort mittendrin in einer Kriminalgeschichte, die durch seine Hilfe zu einem guten Ende gelangte. Wie er einwilligte, der Polizei zu helfen, ständige Kontrollanrufe der Täter, während er in Richtung Osten rollte. Wie die Täter ihn auf dem Weg nach Berlin irgendwann in Richtung Dresden umleiteten und er auf einer großen Raststätte an der A4 schließlich einem Mann die Tasche mit dem vereinbarten Geld überreichte – und er sofort danach aus der Schusslinie hechtete, weil von allen Seiten Polizisten in Zivil herbeistürmten. Geschossen wurde bei der Festnahme zwar nicht. „Aber ich hatte trotzdem große Angst“, berichtet Bashardoust.

Er hat zur Feierstunde im Rathaus auch seinen Sohn Daniel mitgebracht. Der 21-Jährige ist sehr stolz auf seinen Vater. Wie der Vater glaubt er, dass es für jeden Menschen wichtig ist, Zivilcourage zu zeigen. Die Erlebnisse seines Vaters haben auch in beruflicher Hinsicht etwas bei ihm verändert. Daniel Bashardoust wollte eigentlich Kaufmann werden. Aber die Ausbildung hat er abgebrochen. Er will jetzt Polizist werden.

