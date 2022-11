﻿Kesselwaggon entgleist: Enno-Strecke zwischen Lehrte und Wolfsburg gesperrt

Verwaister Golf am Weidetorkreisel nach elf Wochen endlich abgeschleppt

Seit knapp elf Wochen stand ein Golf am Weidetorkreisel in Groß-Buchholz. Viele Hannoveraner sahen das Fahrzeug und fragten sich: Was soll das da? Nachdem sich weder Polizei noch Stadt für den Abtransport verantwortlich fühlten, ist der VW nun verschwunden.