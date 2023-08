Am Sonntag, dem 10. September, findet in Hannover der 36. Entdeckertag statt. Zu den Neuerungen gehören kostenloser öffentlicher Nahverkehr, ein Bereich für Familien und Veränderungen im Programm.

Hannover. Am 10. September können große und kleine Entdecker Hannover und die Region erkunden. Ganze 37 Stationen laden zum Spielen, Tanzen und Lernen ein. Am besten gelingt das mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem öffentlichen Nahverkehr, der den ganzen Tag in der GVH-Zone kostenlos ist. Für Unentschlossene gibt es hier sechs Programm-Tipps, die einen Besuch wert sind.