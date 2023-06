Entführter Jaguar-Fahrer: Wer hat den Überfall an der Langenhagener Tankstelle beobachtet?

Hannover/Langenhagen. Der Überfall auf einen Sportwagenfahrer an einer Langenhagener Tankstelle wirft weiter Fragen auf: Aus welchem Grund haben zwei Männer den 47-Jährigen in dessen Jaguar verschleppt? Warum zwangen sie den Hannoveraner unter vorgehaltener Schusswaffe, über mehrere Stunden auf der Rückbank mitzufahren? Wo wollten die unbekannten Täter hin? Und wie konnte es überhaupt am helllichten Tag an einer viel befahrenen Kreuzung zu der Tat vom Freitagnachmittag, 23. Juni, kommen?

Bislang hätten sich bei der Polizei offenbar keine Zeugen gemeldet, die die Tat, den Ablauf oder auffällige Vorkommnisse beobachtet haben, sagt ein Sprecher am Mittwochvormittag, 28. Juni, auf Anfrage. Das kann sich allerdings noch ändern. Doch somit sind der Polizei nach aktuellem Stand nur die Schilderungen des 47-jährigen Opfers bekannt: Gegen 15.45 Uhr habe er in seinem grünen Jaguar Coupé an der Shell-Tankstelle an der Ecke Reuterdamm/Walsroder Straße in Langenhagen gewartet, als ihn einer der Täter in ein Gespräch verwickelt haben soll.

Zeigen Kameras die Tat?

Kurz darauf stieg ein zweiter Mann auf den Beifahrersitz, soll den 47-Jährigen mit einer Waffe bedroht haben. Auf die Rückbank gedrängt, begann dann die stundenlange Fahrt in Richtung Osten, so heißt es vonseiten der Polizei. Die Verschleppung endete erst am Abend auf einer Tankstelle vor Halle, als der Sprit des Sportwagens leer war, die beiden Täter dort Bundeswehrsoldaten erblickten und daraufhin flüchteten. Der Hannoveraner blieb unverletzt und rief die Polizei. Auch die Soldaten sollen von dem Hergang im Jaguar nichts mitbekommen haben.

Können möglicherweise Videokameras weitere Hinweise bringen? Bei der Langenhagener Shell-Tankstelle hieß es am Dienstag, dass weder der Überfall noch Aufnahmen des 47-Jährigen oder seines Autos auf den zahlreichen Kameras gefunden wurden. Das Gelände sei an den meisten Bereichen gut einsehbar, trotzdem gebe es einige tote Winkel, hieß es. Möglicherweise war der Jaguar-Fahrer gar kein Kunde der Tankstelle und wollte dort nur kurzzeitig stoppen. Das Personal habe von der Tat nichts mitbekommen.

Polizei wertet Videos aus

Die Polizei wird sich nun weiter mit den Kameras beschäftigen. Die Auswertung rund um die Tatzeit gehöre zum Standardverfahren, so ein Sprecher. Der Zentrale Kriminaldienst bittet weiter um Hinweise: Wer hat die Tat oder den Hergang an der Shell-Tankstelle gegen 15.45 Uhr am 23. Juni beobachtet? Zeugen können sich unter Telefon (0511) 1095555 melden.

