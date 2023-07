Unbekannte entführen Jaguar-Fahrer: „Es gibt gewisse Diskrepanzen“

Hannover/Langenhagen. Spektakuläres Verbrechen oder ausgedachte Geschichte: Der Fall eines mutmaßlich entführten Jaguar-Fahrers (47) am 23. Juni in Langenhagen beschäftigt weiterhin die Polizei und ist noch nicht aufgeklärt. Der offenbar Geschädigte hatte gegenüber den Ermittlern folgendes zu Protokoll gegeben: Der Hannoveraner wartete an jenem Freitagnachmittag in seinem Jaguar XKR Coupé auf dem Gelände der Shell-Tankstelle an der Kreuzung Reuterdamm/Walsrode.

Plötzlich klopfte ein Unbekannter an die Autoscheibe, kurz darauf setzte sich ein zweiter Mann auf die Rückbank und bedrohte den 47-Jährigen mit einer Schusswaffe. Einer der Täter übernahm das Steuer. Zusammen fuhren die drei Männer in Richtung Osten – bis der Sprit in den Abendstunden an der Raststätte Plötzetal-West in Sachsen-Anhalt leer war. Doch anstatt den Jaguar aufzutanken und weiterzufahren, ergriffen die Entführer die Flucht. Angeblich, weil an der Tankstelle Bundeswehrsoldaten herumstanden.

Was haben Zeugen gesehen?

Wieder auf sich allein gestellt, fuhr der 47-Jährige zurück nach Hannover. Die Polizei alarmierte er nur über Bande: Der Mann erzählte es am Telefon seiner Frau, die einem Bekannten – und der wählte schließlich den Notruf. Als die Beamten an der Raststätte eintrudelten, war der Jaguar längst auf dem Heimweg. So berichtete es das mutmaßliche Entführungsopfer der Polizei, die einige Tage später einen Zeugenaufruf veröffentlichte.

Tatsächlich sind mittlerweile Hinweise aus der Bevölkerung zur vermeintlichen Verschleppung eingegangen, sagt Polizeisprecher Dennis Schmitt. Wie viele und welchen Inhalt diese haben, dazu macht die Behörde keine Angaben – aus ermittlungstaktischen Gründen. Nur so viel gibt die Polizei preis: „Es gibt gewisse Diskrepanzen in den Aussagen.“

Dürftige Täterbeschreibung trotz langer Fahrt

Ob die Tat, oder zumindest Teile davon, auf den Videokameras der beiden Tankstellen aufgezeichnet wurden, dazu schweigt die Polizei ebenfalls. Was weiterhin erhebliche Zweifel an den Schilderungen des Jaguar-Fahrers aufwirft, ist, dass er bislang keine sonderlich ausführliche Täterbeschreibung abgegeben hat – obwohl die Autofahrt mehr als 200 Kilometer weit war. Beide Männer sollen zwischen 25 und 30 Jahren alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Einer von ihnen hatte kurze, helle Haare. Gesprochen wurde laut Polizei während der gesamten Fahrt auch nicht. Die Ermittlungen dauern an.

