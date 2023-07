﻿Entgegen dem Bundestrend: Mieten in Hannover sind gesunken

Hannover. Bundesweit steigen die Preise für angebotene Mietwohnungen in großen Städten spürbar an. Vor allem in den Metropolen, aber neuerdings sogar in Ostdeutschland haben die Mieten angesichts verstärkter Nachfrage durch Zuwanderung und gleichzeitiger Flaute beim Wohnungsneubau zugelegt. Hannover aber gehört zu den wenigen Städten, in denen die durchschnittliche Miethöhe gegen den Trend zurückgegangen ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die am Donnerstag veröffentlichten Daten basieren auf einer Auswertung des Internetportals Immowelt. Dort haben die Analysten die aktuellen Mietangebote mit denen aus dem Juli 2022 verglichen. Demnach sind die Preise in 69 von 80 Städten gestiegen, wobei nur Städte mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner herangezogen wurden.

Mieten: Anstieg in Ballungsräumen

Zum Teil ist dieser Anstieg trotz bereits hoher Preise erheblich. In München etwa kletterte die Quadratmeter-Kaltmiete erneut um 5,2 Prozent auf durchschnittlich 17,55 Euro. Eine 100-Quadratmeter-Wohnung kostete demnach monatlich 1755 Euro – kalt, ohne Heiz- und andere Nebenkosten. In Berlin stiegen die Mietpreise um 3,9 Prozent auf 11,74 Euro, in Braunschweig um 2,8 Prozent auf 9,04 Euro, in der Unistadt Oldenburg um 6,7 Prozent auf 9,28 Euro, in Göttingen um 1,5 auf 9,45 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Hannover dagegen sind der Analyse zufolge die Preise für angebotene Mietwohnungen binnen eines Jahres um 0,7 Prozent billiger geworden. Der Quadratmeter-Kaltmietpreis ist demnach von 8,91 auf 8,85 Euro gesunken. Ähnliche Phänomene gab es nur zum Beispiel in Städten wie Salzgitter (-1,8 Prozent), Wolfsburg (-1,0 Prozent), Augsburg (-1,3 Prozent) und Erlangen (-2,2 Prozent).

Mietpreisverfall in Uni-Städten

In einigen typischen Uni-Städten war der Preisverfall deutlich stärker, wie in Freiburg (-6,1 Prozent auf 11,73 Euro) und Münster (-4 Prozent auf 10,06 Euro). Dort schätzt man bei den Immowelt-Analysten, dass Studierende mit ihren meist begrenzten Budgets bei den ständigen Preissteigerungen nicht mehr mithalten können und in schlechtere oder schlechter gelegene Quartiere ausweichen, um zu sparen.

Wohnbauoffensive trägt Früchte: Unter anderem am südlichen Kronsberg werden im Wochentakt neue Wohnungen fertiggestellt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

In Hannover dagegen könnte die weiterhin sehr rege Neubautätigkeit dämpfend auf die inserierten Preise wirken. Am südlichen Kronsberg werden derzeit im Wochentakt neue Mietwohnungen fertiggestellt und bezogen. Insgesamt entstehen dort 3500 Wohnungen für bis zu 8000 Menschen. Auch in der Wasserstadt Limmer und im Vitalquartier Seelhorst werden ständig Wohnungen fertig, ebenso wie in zahlreichen anderen Neubauquartieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zeigt Wohnraumoffensive Wirkung?

Offenbar trägt die Wohnbauoffensive der Stadt Früchte. Sie forciert seit Jahren den Neubau von Wohnungen und hat zudem festgeschrieben, dass mindestens ein Drittel aller Wohnungen in Neubaugebieten mit gedämpften Quadratmeterpreisen zwischen 6,10 und maximal 8 Euro an den Start gehen. Die anderen Neubauwohnungen sind zwar mit teils deutlich mehr als 10 Euro pro Quadratmeter teurer. Erstens tauchen sie in den Mietpreisstatistiken der Internetportale aber meist nicht auf, weil Wohnungsbaugesellschaften inzwischen meist nach Wartelisten vergeben. Zweitens werden durch Bezug der teureren Wohnungen meist preiswertere in der Stadt frei, die dann inseriert werden.

Regionsweit wurden im vergangenen Jahr 4632 zusätzliche Neubauwohnungen fertiggestellt. Die Zahl sei zwar hoch, aber „noch nicht ausreichend, um den Wohnungsmarkt zu entspannen“, heißt es im am Donnerstag vorgestellten Sozialmonitoring 2023 der Regionsverwaltung.

Deshalb bezweifelt im Gespräch mit dieser Redaktion Randolph Fries, Geschäftsführer beim Deutschen Mieterbund (DMB) Hannover, dass die Wohnungssuche in Hannover für Mieterinnen und Mieter kurzfristig einfacher wird. „Diese Statistiken sind Schall und Rauch“, sagt er zu den Immowelt-Analysen über zurückgehende Durchschnittsmieten. „Wir erleben täglich verzweifelte Mieter, die spüren, dass der Druck im Markt sehr, sehr hoch ist.“ Die Zahl der Wohnungen sei einfach zu gering, und erst recht fehlten preiswerte Wohnungen auch für Menschen und Familien mit mittleren Einkommen.

„Druck im Markt sehr, sehr hoch“

„Wir vertreten 33.000 Familien im Raum Hannover und leisten jedes Jahr 27.000 Rechtsberatungen“, sagt Fries: „Allein daran sieht man, wie es derzeit um den Wohnungsmarkt bestellt ist.“ Er rechne damit, dass sich die Situation im Herbst und Winter wegen des andauernden Ukraine-Kriegs zuspitzen wird.

HAZ