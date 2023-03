﻿Bei Galeria entlassen: Stadt Hannover will Gekündigten Jobs anbieten

Unterstützung aus ungeahnter Richtung: Die Stadt will allen Galerie-Beschäftigten in Hannover, die am Dienstag von ihrer Entlassung erfahren habe, ein Jobangebot machen.

Hannover. Die Stadt will allen Galeria-Beschäftigten aus Hannover, die am Dienstag von ihrer eigenen Entlassung erfahren haben, Jobangebote unterbreiten. Das teilte die Verwaltung auf Anfrage dieser Redaktion mit. Dem Vernehmen nach soll „eine deutlich zweistellige Zahl“ von den betriebsbedingten Kündigungen betroffen sein. Laut Hannovers Personaldezernent Lars Baumann müsse die Stadt nun helfen. Das Einladen ins Neue Rathaus hat aber nicht ausschließlich mit Nächstenliebe zu tun.

„Die Kündigungen sind für die betroffenen Menschen ein herber Schlag“, sagt Baumann. In Hannovers letztem verbliebenen Galeria-Haus am Hauptbahnhof arbeiten zurzeit noch rund 200 Menschen. Die anderen Kaufhäuser am Schillerdenkmal und in der Altstadt machten bereits 2021 beziehungsweise 2022 zu. Die Kette befindet sich erneut in einem Insolvenzverfahren. Nächste Woche müssen die Gläubiger darüber entscheiden, ob sie auf die Rückzahlung von Millionensummen verzichten, um das Unternehmen zu retten.

Stadt zu Galeria: Gemeinsam „gute Lösung finden“

Die jetzt bekanntgewordenen betriebsbedingten Kündigungen werden offenbar zusätzlich zu auslaufenden befristeten Verträgen und Auflösungsvereinbarungen ausgesprochen. „Kein Kommentar“, war dazu lediglich die Antwort der Betriebsratsvorsitzenden der Galeria-Filiale am Ernst-August-Platz. „Als Gesellschaft und Stadt müssen wir helfen, gemeinsam mit den betroffenen Menschen gute Lösungen zu finden“, sagt Personaldezernent Baumann.

Deshalb will die Stadt nun aktiv auf die Beschäftigten zugehen. „Aufgrund des Fachkräftemangels sind wir gut beraten, nicht darauf zu warten, dass die Menschen bei uns anklopfen“, sagt Matthias Görn, Fachbereichsleiter Personal. „Wir laden die Betroffenen in den kommenden Wochen zu uns in die Stadtverwaltung ein und zeigen auf, welche Möglichkeiten sie hier haben.“ Eventuell gibt es dann den einen oder anderen schnellen Wechsel.