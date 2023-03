﻿Entlassungen bei Galeria in Hannover: Dutzende Beschäftigte erhalten Kündigung

Nächste Schocknachricht im letzten verbliebenen Karstadt-Kaufhof-Haus in Hannover: Am Dienstag wurden die Beschäftigten zu einer Betriebsversammlung zitiert und dort über anstehende betriebsbedingte Kündigungen informiert.

Künftig weniger Personal: Galeria-Beschäftigte im letzten verbliebenen Haus am Ernst-August-Platz wurden am Dienstag über betriebsbedingte Kündigungen informiert.

Hannover. Erst die Schließungen der Karstadt-Kaufhof-Häuser am Schillerdenkmal (2021) und in der Altstadt (2022), jetzt die nächste Schreckensnachricht: Etliche der Beschäftigten in Hannovers letzten geöffneten Galeria-Haus am Hauptbahnhof erhalten betriebsbedingte Kündigungen. Am Dienstag informierte der Arbeitgeber darüber in einer Betriebsversammlung.

Galeria: Kündigungen während der Insolvenz wegen kürzerer Fristen

Die Warenhauskette befindet sich erneut im Insolvenzverfahren, am nächsten Montag müssen die Gläubiger darüber entscheiden, ob sie auf die Rückzahlung von Millionensummen verzichten, um das Unternehmen zu retten. Das wird vorher weiter geschrumpft: In den verbliebenen Häusern sollen Flächen verkleinert werden, entsprechend muss auch weiteres Personal gehen.

Dem Vernehmen nach sind noch etwa 200 Menschen in dem Galeria-Flaggschiffhaus beschäftigt. Von ihnen soll jetzt „eine deutlich zweistellige Zahl“ betriebsbedingte Kündigungen erhalten – zusätzlich zum laufenden Arbeitsplatzabbau durch das Auslaufen befristeter Verträge und Auflösungsvereinbarungen. Die Kündigungen werden durch einen Kurier nach Hause zugestellt. Allerdings soll es am Dienstag begleitende Personalgespräche gegeben haben, hieß es aus dem Haus.

„Kein Kommentar“

Bestätigte Zahlen waren am Dienstag weder vom Galeria-Sprecher Patrick Hacker noch vom Verdi-Beauftragten Christian Vasenthien zu bekommen. Die Betriebsratsvorsitzende im Galeria-Haus am Ernst-August-Platz, Cornelia Lüßenhop, sagte bei einer telefonischen Nachfrage nur „kein Kommentar“ und legte auf. Für die Betriebsratsleute soll es ein schlimmer Tag gewesen sein.

Wird abgerissen: Kaufhof an der Schmiedestraße. © Quelle: Nancy Heusel

Mit den aktuellen Kündigungen nutzt die Galeria-Geschäftsführung das Insolvenzverfahren aus: In ihm sind verkürzte Kündigungsfristen von drei Monaten erlaubt auch gegenüber Beschäftigten die schon seit Jahrzehnten im Unternehmen arbeiten. Wenn die Gläubigerversammlung am Montag dem Schuldenschnitt zustimmt, dürfte das Insolvenzverfahren bis um Frühsommer abgeschlossen sein – deshalb müssen aus Sicht des Unternehmens die Kündigungen jetzt raus.

„Eine Riesensauerei“

Verdi-Handelssekretär Vasenthien sprach von einer „Riesensauerei“. Die Beschäftigten hätten ohnehin schon seit Jahren auf Gehalt verzichtet, um den Konzern zu retten. Die Kündigungen seien ein Zeichen der Konzeptlosigkeit: „Das ist kein Plan, das ist eine Kapitulation.“

Galeria-Sprecher Hacker sagte, alle Häuser würden in den nächsten drei Jahren auf neue Formate umgestellt. Das Sortiment werde der jeweiligen Nachfrage vor Ort angepasst. Die derzeitige Restrukturierungsphase sei hart, aber angesichts der Lage im Handel notwendig.