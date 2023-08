﻿Vorzeitiges Ende des Maschseefestes: Entscheidung fällt frühestens Dienstag

Hannover. Die Entscheidung, ob das Maschseefest in Hannover wegen Lärmbeschwerden vorzeitig beendet werden muss oder nicht, fällt frühestens am Dienstag, 8. August. Das erklärte ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Hannover am Montag.

Die Hannover Veranstaltungs GmbH, eine städtische Tochter und die formale Inhaberin der Genehmigung für das Maschseefest, müsse noch rechtliches Gehör erhalten, so der Gerichtssprecher. Vorher können die Richter der 7. Kammer des Verwaltungsgerichts nicht über den Eilantrag einer Bewohnerin der Südstadt gegen das Maschseefest entscheiden. „Die Veranstaltungs GmbH hat bis Dienstag Zeit für eine Stellungnahme.“ Der Anwalt der Klägerin habe zudem Akteneinsicht beantragt.

Am vergangenen Donnerstag, 3. August, hatte eine Bewohnerin der Südstadt vor Gericht im Eilverfahren die Beendigung des Maschseefests gefordert. Die Frau macht geltend, das Fest sei zu laut. Regulär geht es noch bis zum 13. August. Sollten die Richter am Verwaltungsgericht Hannover dem Eilantrag stattgeben, müsste das Fest vorzeitig beendet werden.

Der Sprecher des Verwaltungsgerichts wollte sich weiterhin nicht auf ein Datum der Entscheidung festlegen. Konkretere Angaben könnte es im Lauf des Tages geben.

