﻿Entsteht auf dem Deurag-Nerag-Gelände in Misburg bald ein Wohnquartier?

Steigende Zahlen: So planen Kommunen in der Region Hannover die Unterbringung von Geflüchteten

In den kommenden sechs Monaten rechnet Niedersachsen mit etwa 70.000 Geflüchteten, die eine Bleibe benötigen. In der Region Hannover arbeitet man fieberhaft an kurzfristigen Unterbringungen – selbst ein Aldi-Zelt wird da zur Notlösung.