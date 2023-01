﻿Entwarnung bei Metronom, Erixx, Enno: Weniger Krankheitsfälle beim Personal

Merkwürdiger Parkplatz: E-Scooter will in Hannover-Döhren hoch hinaus

Beim Rewe an der Wollebahn in Hannover-Döhren hält derzeit ein E-Scooter in luftiger Höhe Ausschau. Was er sucht? Das weiß keiner. Ebenso unklar ist, wie er überhaupt an den Schornstein des Supermarkts gelangte. Und zurück auf den Boden scheint er auch nicht zu wollen.