Entwarnung: Polizei macht Vermissten aus Hannover-Badenstedt ausfindig

Bewaffnete Räuber haben am Donnerstagabend die Edeka-Filiale in Isernhagen H.B. überfallen. Die Polizei war aber so schnell mit einem Großaufgebot vor Ort, dass sie zwei Verdächtige festnehmen konnte. Sind die Männer auch für die anderen Taten in der Region Hannover und bei Peine verantwortlich?