﻿Eon zieht in Neubau in Hannover-Fischerhof – was wird aus Komplex in Mühlenberg?

Die Katze ist aus dem Sack: Das Energieunternehmen Eon wird Hauptmieter des neuen Bürocenters am Fischerhof auf dem Gelände des ehemaligen Kaiser-Centers in Hannover-Linden. Wie es mit der ehemaligen Zentrale des Kraftwerkunternehmens an der Tresckowstraße weitergeht, ist offen. Droht bald der nächste Großabriss?

Hannover. Das Energieunternehmen Eon mietet für 620 Beschäftigte moderne Büroräume in dem Neubau auf dem ehemaligen Kaiser-Center-Grundstück am Fischerhof in Linden. Wie es mit dem bisherigen E.on-Bürokomplex an der Mühlenberger Tresckowstraße weitergeht, ist offen.

Am Fischerhof errichtet das Aachener Unternehmen BOB in zwei Bauabschnitten ein besonders klimafreundliches und auf moderne Arbeitswelten ausgerichtetes Büroquartier. Die ehemaligen Gebäude der Kaiser-Brauerei, die zuletzt Hannovers größtes Indoor-Fitnesscenter beherbergten, sind abgerissen. Vor wenigen Wochen hat der Neubau für den ersten Bauabschnitt begonnen.

Jetzt hat BOB-Vorstand Bernhard Frohn gemeinsam mit E.on-Immobilienmanager Marc Steinemann das Geheimnis gelüftet, wer den Neubau beziehen wird. Man freue sich, dass das Dax-notierte Energieunternehmen der Ankermieter für einen Großteil der neuen Büroflächen werde und das besonders klimafreundliche Quartier zu einer „vernetzten Denkfabrik“ machen werde.

Zeitarbeitsunternehmen mietet ebenfalls

10.000 Quadratmeter will Eon ab 2024 in dem bis zu siebengeschossigen Neubau beziehen. Weiterer Großmieter wird das Zeitarbeitsunternehmen Amadeus Fire. Damit sei der erste Bauabschnitt schon vor der Grundsteinlegung zu 95 Prozent vermietet, frohlockt man bei BOB. Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil die Immobilienbranche mit rückläufiger Nachfrage auf dem Büromarkt rechnet, ausgelöst durch den Trend zu Homeoffice und „Desksharing“, also dem Abschied davon, dass jeder Beschäftigte einen eigenen Schreibtisch hat.

Neubau gestartet: Die Baustelle für das BOB-Bürogebäude am Fischerhof. © Quelle: Christian Behrens

In der Branche ist es aber auch ein offenes Geheimnis, dass ein Nachfragerückgang vor allem unsanierte Bestandsgebäude treffen wird, während für moderne Arbeitswelten eine starke Nachfrage besteht. Das leitet unmittelbar zur Frage, was mit dem bisherigen Eon-Firmensitz an der Tresckowstraße in Mühlenberg passiert. Die Immobilie, 1974 bis 1976 als Ergebnis eines Architektenwettbewerbs nach Entwürfen des Düsseldorfer Büros HHP errichtet, hatte zwar 1976 beim Architekturpreis des BDA Niedersachsen eine Anerkennung erhalten, gilt aber als wenig zeitgemäß.

Preußen-Elektra war Bauherr an der Tresckowstraße

Bauherr war die damalige Preußische Elektrizitätsanstalt (Preußen-Elektra), aus der später E.on hervorging. Der Baukörper ist etwa gleichgroß wie die Mühlenberger Wohnanlage am Canarisweg und folgt der städtebaulichen Idee, an Endpunkten von Stadtbahntrassen architektonische Schwerpunkte zu setzen, damit auch die Peripherie der Kernstadt attraktiv zum Wohnen und Arbeiten ist. Auf zwei Sockelgeschossen türmen sich in der typischen Betonarchitektur der Siebzigerjahre sieben mit vertikalen Fensterbändern versehene Verwaltungsetagen.

Ehemalige Preußen-Elektra-Zentrale: Der Bürokomplex von 1976 erhielt einen Anerkennung beim BDA-Architekturpreis. © Quelle: Christian Behrens

Von diesen Großformen hat man sich heute weitgehend verabschiedet. Ähnliche Bauten wurden zuletzt teilweise schon nach nicht einmal 50-jähriger Standzeit abgerissen, etwa die AOK-Zentrale am Pferdeturm, die Rentenversicherung in Laatzen, das Kröpcke-Center in der Stadtmitte oder die IBM-Zentrale an der Hamburger Allee. Aktuell werden das Exxon-Großgebäude an der Podbi, Teile des Bredero-Hochhauses am Raschplatz sowie das ehemalige Postscheckamt nahe dem Astor-Kino abgerissen.

Eon-Sprecher: Abriss derzeit nicht in Planung

Ein E.on-Sprecher aus Essen sagte, dass es aktuell keinerlei Abrissplanung gebe. Der Mietvertrag am Fischerhof sei nur geschlossen worden, weil E.on akut Platzbedarf habe in Hannover. Man habe mehrere Tochtergesellschaften in Hannover. So werde die in Hannover beheimatete Sparte E.on-Kraftwerke bis April weiterhin das letzte Eon-Atomkraftwerk Isar2 aus betreuen und danach den Rückbau der Kraftwerke.

Stadtbaurat Thomas Vielhaber sagte auf Anfrage, dass die Bauverwaltung im Gespräch zur Zukunft der Immobilie sei. Konkretes lasse sich aber noch nicht sagen. In Hannover und anderen Städte regt sich zunehmend Widerstand gegen den Abriss von Großimmobilien, weil eine Sanierung und Weiternutzung meist mehr Energie sparen würde als ein Neubau nach heutigen Effizienzstandards.

Korrekturhinweis:

In der Ursprungsfassung dieses Textes hieß es, dass aus der Preußen-Elektra „später nach Abspaltung des Energiegeschäfts der Reisekonzern Tui hervorging“. Da ist etwas ziemlich durcheinandergegangen: Die Tui ging aus dem Mischkonzern Preussag hervor. Aus Preußen-Elektra ging E.on hervor. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.