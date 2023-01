﻿Ausstellung in Hannover: So überlebte Shaul Ladany Bergen-Belsen und das Olympia-Attentat 1972

Hannover. In seinem Leben spiegelt sich ein Stück Geschichte: Acht Jahre alt war der in Belgrad geborene Shaul Ladany, als er 1944 mit seiner Familie ins KZ Bergen-Belsen kam. Dem jüdischen Journalisten Rudolf Kasztner gelang es schließlich, gegen Devisenzahlungen die Ausreise von 1700 jüdischen Menschen in die Schweiz zu erwirken, auch die Ladanys kamen nach einigen Monaten in Sicherheit. Später, als er schon zu den besten Sportlern Israels zählte, überlebte Shaul Ladany dann die Geiselnahme durch palästinensische Terroristen bei den Olympischen Spielen 1972 in München.

Die Biografie des zweifachen Olympiateilnehmers, der einen Weltrekord im 50-Meilen-Gehen aufstellte, steht im Mittelpunkt der Ausstellung "Lebensläufe. Verfolgung und Überleben im Spiegel der Sammlung von Shaul Ladany", die der Landessportbund in Hannover zeigt.

Er war bei der Eröffnung der Ausstellung krankheitsbedingt verhindert: Shaul Ladany im Jahre 2019. © Quelle: epd (Archiv)

Die Ausstellung, konzipiert von der Gedenkstätte Bergen-Belsen, zeigt neben Texten und Fotos auch Originaldokumente aus der Sammlung Ladanys. Seit seinem 13. Lebensjahr sammelt dieser Dokumente aus dem KZ Bergen-Belsen, später kamen Objekte zum Olympia-Attentat hinzu. So entstand eine in ihrer Art einzigartige Sammlung. In seinem Haus im israelischen Be'er Sheva verwahrt er Tausende Plakate, Gemälde und Bücher.

Beklemmend: Die Ausstellung zeigt Zeichnungen aus Bergen-Belsen. © Quelle: Simon Benne

Kampf gegen Judenhass im Sport

In der Ausstellung sind unter anderem beklemmende Zeichnungen zu sehen, die Gefangene vom Lagerleben in Bergen-Belsen anfertigten. Daneben zeigt sie Fotos von der Deportation jüdischer Menschen aus Belgrad. Sie erzählt Geschichten von Unrecht und Vernichtung, aber auch von einem unbeugsamen Selbstbehauptungswillen und von sportlichem Kampfgeist.

Geschichtsträchtig: Die Ausstellung zeigt historische Dokumente und Abbildungen. © Quelle: Simon Benne

Der noch immer sehr sportliche 86-jährige Shaul Ladany wäre gerne bei der Eröffnung der Ausstellung dabei gewesen, war aber kurzfristig erkrankt. Dafür präsentierte Elke Gryglewski, Geschäftsführerin der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, vor mehr als 100 Besuchenden den Katalog und pädagogisches Begleitmaterial zur Ausstellung. Der Vorsitzende des Landessportbundes, Reinhard Rawe, forderte einen verstärkten Einsatz gegen den Antisemitismus im Sport. „Das kollektive ,Nie wieder!’ darf keine Floskel sein“, betonte er.

Großes Interesse: Zur Eröffnung der Ausstellung kamen mehr als 100 Menschen. © Quelle: Simon Benne

Der Bundesbeauftragte für den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, prangerte bei der Eröffnung in der Akademie des Sports eine anhaltende Judenfeindlichkeit im Sport an. „Insbesondere beim Fußball sind antisemitische Beleidigungen alltäglich“, monierte er. Daher sei es wichtig, in den Vereinen Präventionsarbeit zu leisten. „Jüdisches Leben muss sichtbar und sicher sein“, verlangte Klein. Für die Sichtbarkeit sei die Ausstellung ein gutes Beispiel.

Die Ausstellung ist in der Akademie des Sports, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, bis zum 28. Januar täglich von 8 bis 18 Uhr zu sehen.