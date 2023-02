﻿Erdbeben in der Türkei und Syrien: Alt-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg sammelt Spenden für Opfer

Engagiert: Alt-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg, hier bei einer Kundgebung auf dem Steintorplatz, will direkte Hilfe für die Betroffenen des Erdbebens leisten und sammelt Spenden.

Das schwere Erdbeben in der Türkei und Syrien mit Tausenden von Toten löst eine Welle der Hilfsbereitschaft aus, auch in Hannover. Alt-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg (SPD), freundschaftlich verbunden mit vielen Menschen in den betroffenen Städten, zeigt sich erschüttert von dem Leid – und sammelt Spenden.

