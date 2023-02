﻿Erdbeben in der Türkei: Hannovers OB Belit Onay ist in Gedanken bei Opfern und Angehörigen

Hannover. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay ist in Gedanken bei allen Opfern und Hinterbliebenen des schweren Erdbebens in der Türkei. Auf Twitter und Instagram veröffentlichte der Grünen-Politiker am Montag eine Botschaft in türkischer Sprache. Auch SPD-Ratsfrau Hülya Iri trauert und bittet um Spenden für die Opfer in der Türkei, in Syrien und im Libanon. Nach bisherigen Erkenntnissen verloren am Montagmorgen mehr als 2300 Menschen ihr Leben.

„Die Bilder aus der Türkei und Syrien sind schrecklich“, schreibt Onay auf Deutsch in den sozialen Medien. „In Gedanken bei den Opfern, Familien und Angehörigen, die so viel verloren haben!“ Außerdem hat er seinen Post noch mit türkischen Zeilen versehen: „Unser Schmerz ist groß!“ Er wünscht allen, die ihr Leben verloren, „Gottes Gnade“ und allen Verletzten „eine rasche Genesung“.

Erdbeben: „Viel Kraft“ und „schnelle Genesung“

„Jede Hilfe wird in der Türkei gebraucht“, schreibt Hülya Iri in ihrer Instagram-Story. Mit mehr als 1800 Toten einem Wert von 7,7 auf der Richterskala sei es „eines der stärksten Erdbeben in der Geschichte der Türkei“ gewesen. In ihrer eigenen Familie gebe es „Gott sei Dank“ keine Verletzten oder Toten. „Allen Hinterbliebenen von ums Leben gekommenen Bürger:innen wünsche ich viel Kraft, den Verletzten schnelle Genesung“, schreibt Iri. Die SPD-Politikerin bittet zudem um Spenden für die Maltester, die auf dem Weg in die Erdbebenregion seien.

Ministerpräsident Weil kondoliert

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wiederum kondolierte der türkischen Generalkonsulin Gül Özge Kaya in Hannover. Das Ausmaß von Tod und Zerstörung durch die Erdbeben sei bestürzend, sagte Weil in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. „Meine Anteilnahme und mein Mitgefühl gelten den Angehörigen der Opfer und denjenigen, die um das Leben von Verwandten und Freunden bangen. Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung“, sagt der Ministerpräsident.

Syrien: Schwerstes Erdbeben seit fast 30 Jahren

Das erste Erdbeben erschütterte die Grenzregion von Türkei, Syrien und Libanon am Montagmorgen. Kurz darauf folgte ein weiteres Nachbeben. Am Mittag wackelte die Erde ein drittes Mal. Inzwischen ist die Rede von mehr als 2300 Toten und Tausenden Verletzten. Überall stürzten Gebäude ein, laut syrischem Erdbebenzentrum war es das schwerste Beben seit fast 30 Jahren. Der Sender CNN Türk zeigte Bilder von einem tiefen Riss in einer Landebahn am Flughafen Hatay. Die Rettungsorganisation Weißhelme bezeichnet die Lage im Grenzgebiet als „katastrophal“.