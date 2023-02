﻿Erdbeben in der Türkei und Syrien: Stadt Hannover legt Kondolenzbuch aus

Unbekannte sprengen Ticketautomaten an der Haltestelle Ehrhartstraße

Die Serie von Fahrkartenautomatensprengungen setzt sich fort: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte einen Ticketautomaten an der Haltestelle Ehrhartstraße in Hannover-Davenstedt gesprengt. Die Täter konnten unerkannt fliehen.