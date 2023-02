Erdbeben: Hier können Sie in Hannover Spenden abgeben – besonders Geldspenden sind wichtig

Nach dem Erdbeben an der Grenze zwischen Türkei und Syrien ist die Anteilnahme in Hannover groß. Zahlreiche Spenden sind bereits eingegangen – wie Sie helfen können.

Spendenlager an der Nennendorfer Chaussee: Freiwillige sortieren und verpacken die Hilfsgüter für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.

Hannover. Nach den verheerenden Erdbeben am Montag steigt die Zahl der Toten und Verletzten im türkisch-syrischen Grenzgebiet immer weiter. Länder aus aller Welt haben ihre Hilfe angeboten und schicken Rettungskräfte in die Region. Auch in Hannover ist die Anteilnahme groß. Eine Übersicht der Spendenmöglichkeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sachspenden: nur nach Bedarf

Sachspenden werden zentral in der Nenndorfer Chaussee 9 gesammelt. Der Verein Arkadas bedankt sich für den großen Zulauf und weist darauf hin, dass nur noch Sachspenden angenommen werden, die auch wirklich gebraucht werden. Beispielsweise gibt es vorerst genug gebrauchte Kleidung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hilfe beim Packen benötigt

Das türkische Generalkonsulat mit Sitz in Hannover hat Listen für Sachspenden auf seiner Website erstellt, auch die Stadt Hannover führt eine Bedarfsliste. Besonders dringend werden Heizgeräte, Decken, Zelte und Schlafsäcke benötigt. Wer nicht nach Bornum fahren kann, kann Spenden weiterhin in der Leinstraße 14 zwischen 9 und 16 Uhr (freitags bis 15 Uhr) abgeben. Die Türkische Gemeinde in Niedersachsen e.V. schreibt auf Facebook, dass Freiwillige zum Packen gesucht werden.

Privatpersonen nutzen ihre Möglichkeiten

Die Reisebüro-Inhaberin Sandra Postulart sammelt in ihrem Reisebüro in der Marktstraße 49 Spenden. Schlafsäcke, Jacken, Stiefel aber auch Babynahrung, Windeln und Spielsachen – das Lager des Reisebüros an der Markthalle ist voll. Die Fluggesellschaft Sunexpress hat angekündigt, Hilfsgüter kostenlos in die Türkei zu fliegen. Noch bis Samstag nimmt Postulart Spenden an.

Spendenkonzert in Seelze

Bei dem deutsch-türkischen Freundschaftskonzert in Seelze am Freitag, 10. Februar, werden Spenden für die Erdbebenopfer gesammelt. „Wir wollen und können keinen normalen Konzertabend machen. Gleichzeitig wollen wir unsere Solidarität ausdrücken und den Menschen dort vor Ort helfen“, sagt Ayda Kirci, türkischstämmige Künstlerin. Das Konzert beginnt um 18 Uhr im Veranstaltungszentrum Alter Krug, Hannoversche Straße 15a.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Langenhagen: Spendensammlung an der IGS

In Langenhagen werden Sachspenden an der IGS Langenhagen angenommen. Am Freitag, 10. Februar, können Hilfsgüter zwischen 16 und 18 Uhr an der Konrad-Adenauer-Straße 21 abgegeben werden.

Geldspenden für Medikamente und medizinisches Material

Die Apothekerkammer Niedersachsen sammelt Geldspenden, um davon Arzneimittel und andere Hilfsgüter in die tükrkisch-syrische Grenzregion zu bringen und zu verteilen. Die Kammer weist darauf hin, dass Geldspenden besser seien als Sachspenden. Die Hilfsteams vor Ort kennen die Präparate und Wirtstoffe und setzen Medikamente nach den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten vor Ort ein, so die Apothekerkammer.

Apotheker helfen e.V., IBAN: DE02 3006 0601 0004 7937 65, Stichwort: Erdbeben

Deutsches Medikamenten-Hilfswerk action medeor e.V., IBAN: DE78 3205 0000 0000 0099 93, Stichwort: Erdbeben Syrien und Türkei

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.V., IBAN: DE88 3006 0601 0005 0775 91

Hilfsorganisationen, die Spenden sammeln

Geldspenden helfen international tätigen Hilfsorganisationen bei ihrer Arbeit im Katastrophengebiet. Sie seien bei der Erdbebenhilfe besser als Sachspenden, sagt Burkhard Wilke, Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Einige Organisationen sind auch explizit in Syrien vor Ort – dort ist die Lage besonders verzweifelt. Der Zugang ins Land und Hilfe für die Erdbebenopfer gestaltet sich sehr schwer. „Es fehlt uns am Wesentlichen“, sagt Munir Mustafa, stellvertretender Leiter der Rettungsorganisation Weißhelme. Eine Kurzübersicht der jeweiligen Aktion gibt es hier.

Aktion Deutschland Hilft, IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30, Stichwort: Erdbeben Türkei und Syrien

Ärzte der Welt, IBAN DE06 1203 0000 1004 3336 60, Stichwort: Not- und Krisenhilfe Türkei/Syrien

Deutsches Rotes Kreuz, IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07, Stichwort: Nothilfe Erdbeben Türkei und Syrien

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diakonie Katastrophenhilfe, IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02, Stichwort: Erdbebenhilfe Türkei Syrien

Humedica, IBAN: DE35 7345 0000 0000 0047 47

Medico International, IBAN: DE69 4306 0967 1018 8350 02, Stichwort: Nothilfe Erdbeben

Welthungerhilfe, IBAN: DE15 3705 0198 0000 0011, Stichwort: Erdbebenhilfe in der Türkei und Syrien

Save The Children, Spenden sind unter diesem Link möglich

Bündnis Entwicklung Hilft, IBAN: DE29 100 20 5000 100 20 5000, Stichwort: Erdbeben Türkei/Syrien

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unicef, IBAN: DE57 3702 0500 0000 3000 00, Stichwrot: Erdbeben Türkei/Syrien

Die Weißhelme, Spenden sind unter diesem Link möglich