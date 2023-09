﻿Erdbeben in Marokko: So hat ein Hannoveraner die Schreckensnacht erlebt

Hannover. Für eine Unesco-Konferenz war der Umweltplaner Eick von Ruschkowski aus Laatzen bei Hannover seit Mittwoch in Marokkos Hauptstadt Marrakesch, als in der Nacht zu Samstag die Erde bebte. Im Interview erzählt der Direktor der Alfred-Toepfer-Akademie in Schneverdingen, wie er die Nacht und die folgenden Stunden erlebt hat.

Herr von Ruschkowski, Sie sind beruflich für eine Konferenz in Marrakesch. Wie haben Sie das Beben erlebt?

Ich hatte mich grad ins Bett gelegt, es war ja 23.11 Uhr Ortszeit. Als das Beben einsetzte, stand ich sofort senkrecht im Bett.

Erdbeben in Marokko: „Ein etwa 30 Sekunden langes Rütteln“

Wussten Sie gleich, dass es sich um ein Erdbeben handelte?

Ich kenne das Gefühl grundsätzlich von Aufenthalten in Kalifornien. Aber so stark wie hier habe ich es noch nicht erlebt. Es war ein etwa 30 Sekunden langes Rütteln.

Wie fühlt sich das an?

Vielleicht lässt es sich am ehesten damit vergleichen, als wenn Sie auf einer Waschmaschine sitzen, die nicht richtig waagerecht aufgestellt ist und in den Schleudergang wechselt. Nur die Dimension ist noch stärker: Sie werden komplett durchgeschüttelt.

Als erstes: Handy und Reisepass sichern

Was macht man in solch einer Situation als erstes?

Im Nachhinein kann man wohl sagen: Ich habe glücklicherweise sehr nüchtern reagiert. Ich gedacht: „Ich muss an einen sicheren Ort“, habe in die eine Hand das Handy und in die andere den Reisepass genommen und das Zimmer verlassen. Im Foyer steht ein großes Wasserbecken. Auf der sonst flachen Oberfläche des Wassers habe ich gesehen, wie stark alles vibriert.

Teilweise eingestürzt: Eingang zur Medina, der Altstadt von Marokkos Hauptstadt Marrakesch, nach dem schweren Erdbeben 2023. © Quelle: Eick von Ruschkowski

Was ist denn ein sicherer Ort bei solch einem starken Beben mitten in einer Stadt?

Wir hatten das Glück, dass das Hotel, ein kleines Familienhotel, relativ frisch modernisiert war. Ich habe mich unter einen Türrahmen gestellt. Dort ist die Gefahr am geringsten, dass Ihnen Steine auf den Kopf fallen. Rauszugehen wäre gefährlich gewesen: Wir sind dicht an der Medina, der Altstadt, hier sind überall enge Gassen. Draußen ist die Gefahr am größten, dass Sie Steinschlag ausgesetzt sind.

Rauch und Staub über der Stadt

Und dann?

Dann hat jemand die Hoteltür geöffnet. Und das war erschreckend: Wir haben gehört, wie Steine fallen und Mauern brechen. Als es sich etwas beruhigt hat, sind wir nach oben auf die Dachterrasse des Hotels gegangen. Dort konnten wir sehen, wie in einigen Teilen der Stadt der Strom ausgefallen war. An vielen Stellen standen Rauch oder Staub in der Luft. Es war zehn Minuten lang gespenstisch still – danach hat man die Sirenen der Einsatzkräfte gehört.

Überall Trümmer: Eick von Ruschkowski aus Laatzen bei Hannover war während des Bebens beruflich in Marokko. © Quelle: Alexander Bittner

Was ist das für ein Gefühl?

Was da passiert ist, das ist uns allen erst am nächsten Morgen richtig klar geworden. In solch einer Situation funktionieren Sie erstmal, die Emotionen kommen später. Aber es war wirklich erschreckend, als wir nachts vor die Tür gehen wollten und gesehen haben, wie direkt vor dem Eingang alles voller Steine lag. Dort hatten wir 20 Minuten vor dem Erdbeben noch gestanden und uns verabschiedet.

Blutspendezentrum wird eingerichtet

Wie ist die Zerstörung insgesamt in Marrakesch?

Wir haben natürlich nicht alles sehen können. Aber an zahlreichen Häusern sind Risse zu erkennen. Am Eingangsbereich zur Altstadt Medina sind Teilbereiche eingestürzt, beim Kulturpalast sind sehr viele Schäden zu sehen. An viele Gebäude darf man auch nicht mehr nahe herantreten, weil sie als einsturzgefährdet gelten.





In Deutschland haben Sie sich ja in vielen Ehrenamtsprojekten engagiert. Wie ist das, wenn man im Ausland Zeuge solch eines Vorfalls wird: Haben Sie versucht, zu helfen? Oder ist das allein wegen der Verständigung schwierig?

Ich beherrsche mein Schulfranzösisch noch relativ gut. Eigentlich reicht das für die Verständigung im Alltag. Aber Marokko ist ein gut organisiertes Land. Die Rettungseinsätze scheinen hier sehr professionell zu laufen. Zumindest in der Hauptstadt gibt es wenig Bedarf, mit anzupacken. Wir haben überlegt, ob wir Blut spenden. Aber es hieß, dass die Krankenhäuser derzeit mit den Notaufnahmen beschäftigt seien und man bis zu einem Blutspendeaufruf nicht von selbst hingehen solle. Das scheint aber jetzt so weit zu sein: Die Konferenz wird abgebrochen, hier wird ein Blutspendezentrum eingerichtet. Dort begeben wir uns dann hin.

