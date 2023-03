﻿Wie Menschen in Hannover für ihre Angehörigen in den Erdbebengebieten kämpfen

Mehr als fünf Millionen Menschen droht nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien die Obdachlosigkeit. Unter ihnen gibt es auch Personen mit Angehörigen in Hannover – doch die Möglichkeiten für Hilfe aus der Ferne sind begrenzt. Hoffnung gibt nun ein vereinfachtes Visumverfahren für Familienmitglieder.

In Sorge um die Angehörigen im türkischen Erdbebengebiet: Hülya und Tülay Iri in Hannover.

Hannover. Mehr als 50.000 Menschen haben bei dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet vor einem Monat ihr Leben verloren. Und mehr als fünf Millionen Menschen droht laut Schätzungen der Vereinten Nationen die Obdachlosigkeit. Auch in Hannover trauern viele um Angehörige in den Erdbebengebieten – und wer kann, bemüht sich, die Hinterbliebenen, so gut es aus der Entfernung geht, zu unterstützen.

Zu diesen Verwandten in Hannover gehören auch die Schwestern Hülya und Tülay Iri. Wie sie wurde auch ihr Bruder Faris Iri in der niedersächsischen Landeshauptstadt geboren, lebt aber jetzt mit seiner Ehefrau und drei Kindern in Reyhanli in der Provinz Hatay im Süden der Türkei. Dort steht seine Familie jetzt vor dem Nichts.

Die Zerstörungen in der Region sind groß. Und die Sorgen sind es auch. Sie stehen Hülya und Tülay Iri ins Gesicht geschrieben. Seit dem Beben sind die Schwestern ständig auf Empfang – aus Furcht, dass weitere schlimme Nachrichten die Familie erreichen könnten. Nachrichten von Plünderungen, von den Auswirkungen der Geld- und Lebensmittelknappheit oder von weiteren Nachbeben.

Ein Mann geht in der Region Hatay über die Trümmer eingestürzter Gebäude. Das Beben vor einem Monat in der Türkei und Syrien hat Zehntausende obdachlos gemacht und vertrieben. © Quelle: Hussein Malla/AP/dpa

„Man ist im Funkturniermodus“

Zeit, das Geschehene zu verarbeiten, gibt es nicht. „Man ist im Funkturniermodus“, sagt Tülay Iri. Doch die eigenen Handlungsspielräume seien begrenzt. Nicht einmal Banküberweisungen seien möglich. „Wir telefonieren viel“, sagt Tülay Iri. Als systemische Therapeutin weiß sie, wie wichtig auch Reden ist. „Wir schicken viele Fotos, versuchen Mut zu machen“, berichtet sie. Doch jedes Mal, wenn das Telefon klingele und auf dem Display der Name des Bruders oder des Neffen aufleuchte, sei da die Angst, dass wieder etwas passiert sein könnte.

Seit dem Beben übernachtet die Familie vor ihrem früheren Wohngebäude im Auto. Und das zeitweise bei Temperaturen von zwei bis drei Grad. Am Anfang sei die Elektrizität weg gewesen und das Benzin knapp. Die Hotelplätze für die vielen Obdachlosen, die durch die türkische Regierung zur Verfügung gestellt wurden, reichten nicht. Zwei der Kinder hätten zeitweise auf eigene Kosten in einem Hotel untergebracht werden können – doch das sei angesichts der enorm gestiegenen Übernachtungspreise keine langfristige Lösung. Tagsüber wage die Familie sich manchmal noch in ihre alte Wohnung, auch wenn in dem Gebäude 10 bis 14 Zentimeter breite Risse zu sehen seien. Hilfsorganisationen hätten es bisher nicht in die relativ kleine Stadt unweit der syrischen Grenze geschafft.

Fatma und Faris Iri (Mitte) mit ihren Kindern im türkischen Reyhanli in der Region Hatay. © Quelle: privat

Freude über Hilfe für Angehörige in Hannover

Für die beiden Schwestern steht fest, dass sie die Familie ihres Bruders nach Hannover holen wollen. So sollen die Angehörigen die Möglichkeit erhalten, hier in Niedersachsen zur Ruhe zu kommen. Hülya Iri, die für die SPD im Rat der Stadt Hannover sitzt, hat sich bereits um die sogenannte Verpflichtungserklärung gekümmert. Diese ist für das vereinfachte Verfahren notwendig, mit dem Menschen aus den Erdbebengebieten mit Angehörigen in Deutschland ein 90 Tage gültiges Visum beantragen können.

Das sind die Bedingungen für ein vereinfachtes Visum für Betroffene des Erdbebens Das Auswärtige Amt und das Bundesinnenministerium haben ein vereinfachtes Visaverfahren abgestimmt, mit dem vom Erdbeben betroffene Menschen in der Türkei die Möglichkeit bekommen, zeitweise bei Angehörigen in Deutschland unterzukommen. Die Visa sollen drei Monate gültig sein. Für den Antrag sind mehrere Voraussetzungen nötig: Unter anderem müssen die Angehörigen Verwandtschaft 1. oder 2. Grades sein (also Ehepartner/-partnerin, Eltern, Kinder, Großeltern, Enkelkinder und Geschwister). Die Betroffenen müssen im Ausland krankenversichert sein und einen (vorläufigen) türkischen Pass vorlegen. Außerdem muss der oder die Verwandte in Deutschland eine Verpflichtungserklärung für die Angehörigen in der Türkei vorlegen. Für syrische Staatsangehörige, die durch das Erdbeben betroffen sind, gibt es bisher keine erleichterten Bedingungen für Visa. Allgemeine Rückfragen zum vereinfachten Visumverfahren für vom Erdbeben betroffene Personen werden über die Hotline 030-5000-6000 (auf Deutsch) beantwortet.

„Ich habe sehr kurzfristig und unbürokratisch einen Termin bei der Ausländerbehörde erhalten“, berichtet Hülya Iri. Das habe alles gut geklappt. Inzwischen seien auch die Visumunterlagen da, die am Wochenende in die Türkei geschickt werden sollen. Auch die Krankenversicherung für die Familie konnte Iri für 112 Euro pro Person beim ADAC abschließen. Unterstützt wird der Visumsantrag durch Begleitschreiben der Landtagsabgeordneten Doris Schröder-Köpf und Deniz Kurku sowie des Bundestagsabgeordneten Adis Ahmetovic (alle SPD).

Der Beistand und die Unterstützung in der Stadtgesellschaft geben ihr Kraft – sei es durch die vielen Spenden, die bei der Sammelstelle in Bornum abgegeben wurden, durch die Schweigeminute im Rat oder durch die Gedenkveranstaltung am Sonnabend auf dem Opernplatz. „Wir sind inzwischen guter Dinge, dass mein Bruder sein Visum erhält“, sagt sie und lächelt tatsächlich ganz leicht.