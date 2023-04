﻿Erdbeersaison in Hannover vor dem Start – wie teuer werden die süßen Früchte werden?

Handel

Der Erdbeerhof Meyer in Laatzen-Gleidingen und der Nöhrenhof in Lehrte erwarten schon bald die ersten reifen Früchte. Wie reichhaltig die Ernte ausfallen wird, hängt vom Wetter ab. Aber wie teuer werden die Erdbeeren in diesem Jahr werden?

