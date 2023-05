Barsinghausen

Ende Oktober 2022 in Barsinghausen: Ein Streit um ein Handy zwischen drei minderjährigen Mädchen eskaliert. Die beiden Täterinnen sollen versucht haben, ihr 14-jähriges Opfer von einem Parkdeck zu stoßen und so zu töten. Am Donnerstag, 4. Mai, wurde am Landgericht Hannover das Urteil gefällt.