Wie ein inhabergeführtes Geschäft mit modernen Konzepten expandiert – und jetzt sogar den Sprung aus der Niki-Promenade in die Premiumlage der Großen Packhofstraße wagt. Ein Besuch bei MyStyle-Chef Qazi-Mudassar Hussain.

Hannover. Kaum noch inhabergeführte Geschäfte in der Innenstadt? Dieser Mann tritt den Gegenbeweis an. Qazi-Mudassar Hussain betreibt in der Niki-Promenade unterm Hauptbahnhof sein Modegeschäft MyStyle, hat bereits Filialen in Braunschweig und Hildesheim – und wagt jetzt den Sprung nach oben in die Fußgängerzone. In der Großen Packhofstraße richtet er sein neuestes Geschäft ein.