﻿Motivation für Kinder mit Migrationshintergrund

Hannover. Immer besser sein zu müssen als die anderen. Nie aufgeben, auch und erst recht nicht dann, wenn Vorurteile und Ausgrenzung frustrieren. Jede Chance nutzen, auch wenn Chancengleichheit nur eine Worthülse zu sein scheint. Apothekerin Raniya Karaghan (26), Marketing-Managerin Ilayda Ay (26) und der langjährige Investmentbanker Tiam Jafari (33) wissen, wie das geht.

Denn die drei jungen Leute aus Hannover sind „Integreater“, sie haben sich gegen alle Widerstände hochgearbeitet und wollen dies Kindern und Jugendlichen mit Migrationsgeschichte vermitteln. Dazu erzählen sie ihre eigenen Geschichten und sagen: „Schaut her, wenn wir das schaffen, schafft ihr es auch!“

Blick auf Brennpunktschulen

Den Verein gibt es bundesweit mit 300 aktiven Integreatern. Er arbeitet zusammen mit der „Deutschlandstiftung Integration“, die 2008 vom Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) gegründet wurde und unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz steht. In Hannover „wollen wir vor allem in sogenannte Brennpunktschulen gehen, um die Leute dort zu motivieren“, erzählt Raniya Karaghan.

Die Apothekerin, 1996 im Irak geboren, im Alter von vier Jahren nach Deutschland gekommen, in Laatzen eingeschult, studierte Pharmazie an der TU Braunschweig, absolvierte ihr praktisches Jahr unter anderem in der MHH. In Gleidingen ist die 26-Jährige nun Filialleiterin einer Apotheke. Kein Spaziergang: „Ich habe immer zu spüren bekommen, dass ich mich stärker beweisen musste als meine Mitschüler ohne Migrationshintergrund. Ich musste immer mehr Gas geben, das haben auch meine Eltern verlangt. Sie hatten das Gefühl, sie leben in einem fremden Land. Und da müsse man mehr kämpfen, um etwas zu erreichen.“ Manchmal reicht das nicht: Etwa, wenn man schlechter in der Schule bewertet würde als deutsche Mitschüler, obwohl die Leistungen gleich gewesen wären. Oder wenn Klassenkameraden „mich Kanake nannten“.

Eltern ist Bildung wichtig

Ilayda Ay ist in Hannover geboren, ihre Eltern kommen aus der Türkei. Die 26-Jährige leitet die Marketingabteilung einer Unternehmensberatung, hatte Wirtschaftswissenschaften an der Leibniz-Uni studiert. „Ich hatte großes Glück mit meinen Eltern, denen war Bildung sehr wichtig und ich wurde sehr unterstützt.“ Ihr Vater sei als Sohn eines Gastarbeiters nach Deutschland gekommen, studierte Maschinenbau.

In der Grundschule in Letter hatte Ilayda Ay keine Probleme, auf dem Gymnasium spürte sie: „Man musste viel mehr leisten als Mitschüler ohne Migrationshintergrund, das wurde auch von meinen Eltern so kommuniziert. Wenn die soundsoviel geben, musst du noch einmal 50 Prozent drauf legen.“ Kein Problem für das kluge Kind, „ich war immer Einer- und Zweierschülerin“. Bis sie in die 10. Klasse kam. „Mein Lehrer hatte mich auf dem Kieker und ließ mich fast sitzen bleiben.“ Auf dem Gymnasium wären Jugendliche mit Migrationshintergrund eine Minderheit, „es war sehr deutlich, dass wir ausgegrenzt wurden. Die deutschen Schüler waren in den Pausen unter sich unterwegs“.

„Woher kommst du?“

Ay findet das schade. „Ich bin hier geboren. Aber bis heute ist es immer ein Thema, woher meine Eltern kommen.“ Die Frage „Woher kommst du?“ beziehe sich nicht auf die deutsche Stadt oder das Viertel, in dem sie in Hannover lebe. Oder sie muss sich anhören: „Du sprichst aber gut deutsch dafür, dass du gar nicht so aussiehst.“ In der Schule sei sie gefragt worden, ob sie jetzt „auch einen Cousin heiraten oder bald ein Kopftuch tragen muss“. Die WG-Wohnung, in der sie mit einer Freundin lebt, bekam sie nur, weil sich die deutsche Freundin darauf bewarb.

Von Hannover in die USA und zurück

Tiam Jafari (33) ist in Hannover geboren und in der Nordstadt aufgewachsen, seine Eltern sind 1979 aus dem Iran geflüchtet. „Ich hatte immer das Gefühl, dass bei uns keine Chancengleichheit herrscht.“ Nach dem Abitur wanderte er nach Kalifornien aus, studierte dort „International Business und Finance“, arbeitetet in der Beratungs- und Finanzbranche als Investmentbanker. Seit er Anfang der 2020er-Jahre nach Deutschland – Berlin – zurückgekehrt ist, arbeitet er für ein Start-up. „Ich bin in leitender Position zuständig für die Akquise verschiedener Medienunternehmen“.

Aus der Nordstadt in die USA: Tiam Jafari hat seine Träume verwirklicht und möchte Jugendliche dazu motivieren. © Quelle: privat

In den USA habe er viel Unterstützung von den Professoren bekommen, in Deutschland mehr Spannungen zwischen Lehrern und Kindern mit Migrationshintergrund erlebt. „Das lag zum Teil sicher auch an den Eltern, weil ihnen die Kenntnis für das Schulsystem fehlte.“ Schon in der Kita erlebte er, „dass deutsche Kinder mit uns nicht befreundet sein durften, deswegen sind wir vor allem aufgewachsen mit Kindern mit Migrationshintergrund. Da ist ja auch nicht richtig“. Jafari will die Kinder dazu motivieren, an die eigenen Träume zu glauben. Nachdem er den Berliner Standort mit aufgebaut hatte, dort im Vorstand sei, will er nun „aus Herzensgründen den Standort in Hannover mit aufbauen“.

Mentoring und Microsoft

Wie funktioniert die Motivation? „Wir gehen in die Klassen, fragen nach dem Migrationshintergrund, nach Hobbys, lernen die Klasse erst einmal kennen. Danach erzählen wir unsere Storys, mit denen wir inspirieren wollen.“ Er erzähle, „dass ich geträumt hatte, in die USA zu gehen, mir das selbst finanziert habe mit drei Jobs“. Und dass man an sich selbst glauben muss. „Dann sehe ich in den Augen der Schülerinnen und Schüler, was das bewegt“. Eines der Ziele sei, „eine Art Mentoring für einzelne Schüler aufzubauen.“ Man arbeite darüber hinaus mit Partnern wie Microsoft zusammen, die ihre Mitarbeitenden mit in die Schulen schicken. „Die zeigen dann beispielsweise den Schülerinnen, wie sie eine eigene App kreieren können. Und diese stellen fest, dass sie es auch schaffen können, für ein großes Unternehmen zu arbeiten“, so Jafari.

Auch Eltern einbeziehen

„Wir zeigen den Jugendlichen mit Migrationshintergrund, dass es nicht ihr Schicksal ist, keine Karriere zu machen“, sagt Raniya Karaghan. „Wir zeigen auch auf, was man tun kann, wenn Lehrer oder Mitschüler einen mobben. Wir sprechen auch mit Eltern darüber, wie diese ihre Kinder besser unterstützen könnten.“ Auch und gerade an Brennpunktschulen. Ilayda Ay: „Wenn ich in einer Klasse nur ein einziges Kind erreichen kann, freue ich mich schon.“

Weitere Informationen unter www.integreater.de.

