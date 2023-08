﻿Bilal Al Homsi: Ein lächelnder Mittler zwischen den Welten

Hannover. Da sitzt er nun, lächelt einem offen ins Gesicht und freut sich über das Gespräch. Später wird Bilal Al Homsi sagen: „Vati meint, der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Ich tue es. Und ernte sofort ein Lächeln oder ein Hallo zurück.“ Der 29-Jährige kennt „Vati“ erst seit knapp sechs Jahren, und der 82-jährige Wolfgang Warnecke ist nicht sein leiblicher Vater. Genauso wenig, wie dessen Frau Heidemarie, 72 Jahre alt, die leibliche „Mutti“ ist. Aber sie sind jetzt eben eine Familie.

„Sohn“ Bilal Al Homsi studiert seit zwei Jahren in Hannover Informationstechnik (IT), Ende dieses Semesters folgt die Masterarbeit, in Clausthal-Zellerfeld machte er seinen Bachelor. 2015 kam der junge Mann aus Syrien über Ankara nach Deutschland, beantragte Asyl, arbeitet seitdem ehrenamtlich, lernte die deutsche Sprache. Und ist seit sechs Monaten Besitzer eines deutsches Passes. Das ist die Kurzfassung seiner Geschichte.

Gefängnis statt Universität

Die längere Version beginnt in der syrischen Stadt Daraa, wo Bilal Al Homsi 1994 als eines von elf Kindern eines Ingenieurs und einer Lehrerin geboren wird. Dort im Süden des Landes beginnt 2011 der Aufstand gegen Machthaber Baschar Al Assad. Der 18-Jährige ist einer der fünf besten Abiturienten der Stadt, schreibt sich in Tartus an der Universität für IT ein. Und landet für acht Monate im Knast, „nur, weil ich aus Daraa kam“. Über diese Zeit spricht er nicht gern. „Ich habe schlimme Dinge erlebt, brauchte Zeit, das zu verarbeiten. Aber jetzt bin ich hier.“ An der Hochschule von Daraa kann er nach der Entlassung aus dem Gefängnis zwei Jahre studieren, dann droht der Einzug zum Militär.

Liest viel: Student Bilal Al Homsi möchte „mental aktiv werden durch lernen“. © Quelle: Nancy Heusel

Am 6. Dezember 2015 reist er mit einem Studentenvisum in Deutschland ein, am 4. Januar 2016 kommt er nach Clausthal-Zellerfeld, um dort die Technische Universität zu besuchen. Al Homsi beginnt sofort mit einem Sprachkurs. „Ich habe in meiner Muttersprache gestottert, Deutsch war meine Rettung“, sagt er froh und ohne Stottern. „In Deutsch kann ich mich besser ausdrücken als in Arabisch.“ Zunächst erhält er BAföG, dann macht ihn eine Mitschülerin im Sprachkurs auf die Möglichkeit eines Stipendiums der Hans-Böckler-Stiftung aufmerksam. Neben der Begabung ist für ausländische Studenten wie ihn ehrenamtliche Arbeit Voraussetzung, „Damit habe ich ohnehin schnell begonnen, denn ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben.“

„Es ist Schicksal“

Leicht ist der Beginn dennoch nicht; der 21-Jährige macht das Beste daraus, versucht für die kommende Sprachprüfung, mit Deutschen ins Gespräch zu kommen. Als ein älterer Mann ihn anspricht, sieht er seine Chance. Er erzählt „in gebrochenem Deutsch“, dass er Sprachschüler sei, die beiden kommen so ins Gespräch und tauschen sogar Handynummern aus. Als der Mann, es ist Wolfgang Warnecke aus Goslar, im Verlauf der Bekanntschaft feststellt, dass er seine Frau Heidemarie genau am 4. August 1994 kennengelernt hat, der Tag, an dem Al Homsi geboren wurde, ist das Eis endgültig gebrochen. „Es ist Schicksal“, sagt Al Homsi, „so sind wir eine Familie geworden“.

„Wir teilen Freude und Leid“: Bilal Al Homsi mit Wolfgang und Heidemarie Warnecke, die er liebevoll Mutti und Vati nennt. © Quelle: privat

Die Warneckes, er pensionierter Realschulrektor, sie Ergotherapeutin, nehmen den Studenten unter ihre Fittiche. Al Homsi lernt schwimmen, Ski fahren, er lernt deutsche Gewohnheiten, Marotten und Regeln kennen, verinnerlicht vieles. „Ich bin auch sehr pünktlich und habe Prinzipien.“ Die neue Familie verbringt viel Zeit miteinander, Weihnachten, Urlaub, „wir teilen Freude und Leid“. Al Homsi lernt schnell. „Vati sagt, die Al Homsis sind sprachbegabt.“ Denn auch ein Bruder ist außerhalb Syriens, macht in der Türkei eine Ausbildung zum Physiotherapeuten „und spricht gut türkisch“.

Neue Welten: Wolfgang und Heidemarie Warnecke brachten Bilal Al Homsi sogar das Skifahren bei. © Quelle: privat

Das flüssige Sprechen gibt Al Homsi Selbstvertrauen. „Weil ich gestottert habe, haben mir in Syrien soziale Kontakte gefehlt. Aber ich war hungrig danach.“ Und so geht er offen auf andere Menschen zu. „Damals in Clausthal hatte ich einen Trick. Ich bereitete einen Satz vor, in dem ich gut war und stellte dann Fragen. So kam ich in Kontakt, mir wurde etwas erklärt, ich konnte mich unterhalten. Das hat mir immens geholfen.“ Kurze Zeit später arbeitet er ehrenamtlich im Sprachcafé und bereitet andere Studierende auf ihre Klausuren vor.

Sie eröffnen ihm weitere Welten

Doch die Warneckes eröffnen ihm weitere Welten. „Ich habe die Politik gehasst. Doch Vati hat mir Politik nahe gebracht.“ Der langjährige Sozialdemokrat rät ihm, regelmäßig deutsche Nachrichten zu gucken, er müsse informiert bleiben und sich möglichst auch politisch engagieren. „Das ist das, was ich gebraucht hatte.“

Engagiert sich gesellschaftlich: Bilal Al Homsi macht seinen Master an der Leibniz Universität. © Quelle: Nancy Heusel

Die Warneckes begleiten sein Leben weiter aus Goslar, doch nach dem Bachelor wechselt Al Homsi für den Master auf die Leibniz Universität nach Hannover, arbeitet auch hier ehrenamtlich und findet im katholischen Studentenwohnheim ein Zimmer, damit weitere Freunde. „Wobei hier in Hannover auffällt, dass die Studierenden gruppenbezogen sind. Die Deutschen bleiben unter sich, die Chinesen, die Araber und die Iraner auch.“ Er vermute, dass es auch daran liegt, „dass wir hier nicht nur ausländische Studierende haben, sondern auch ausländische Leute wie am Steintor und dass wir dann alle in einem Topf geworfen werden“. Wenn er in den Nachrichten höre, „dass Flüchtlinge Mist gemacht haben, fühle ich mich verantwortlich. Ich denke immer, das macht alles kaputt, was ich mir aufgebaut habe“.

Bilal Al Homsi Geboren in der syrischen Stadt Daraa am 4. August 1994. Der Vater ist Elektronik-Ingenieur, seine Mutter Lehrerin für Werte und Normen, sie stirbt 2003 an Krebs. Zwei seiner zehn Geschwister leben in der Türkei. 2015 kommt er über Ankara nach Deutschland, schreibt sich an der TU Clausthal-Zellerfeld ein, nach einem Jahr BAföG bekommt er ein Begabtenstipendium der Hans-Böckler-Stiftung. Mithilfe eines Nebenjobs als Werkstudent unterstützt er auch die Familie in Syrien und in Ankara finanziell. Seit zwei Jahren studiert er an der Leibniz Uni. In Hannover arbeitet er ehrenamtlich als Dolmetscher für die AWO, gab Informatik-Nachhilfe bei der Caritas und engagiert sich beim Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte (UFU).

Schwimmkurs für Geflüchtete

Aber er weiß auch, dass es rassistische Deutsche gibt, „obwohl ich zum Glück keine einzige schlechte Erfahrung gemacht habe“. Für ihn sind Deutsche „ehrlich und warmherzig“. Deswegen arbeitet Al Homsi für den Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte (UFU), er will „ein Mittler zwischen Geflüchteten und Deutschen sein“. Mittlerweile sitzt er dort im Vorstand, nachdem er ein Laptop-Projekt für geflüchtete Schulkinder und einen Schwimmkurs für Geflüchtete auf die Beine stellte.

Der Gesellschaft etwas geben, gibt Kraft

Der 29-Jährige „will auch weiter Verantwortung übernehmen“. Etwa beim Thema Künstliche Intelligenz (KI), die geregelt werden müsse. „Das kann nämlich auch in die Hose gehen.“ Ob er nach dem Master promoviert oder gleich ins Arbeitsleben einsteigt, überlegt Al Homsi noch. Aber er wird immer seiner Dreierregel folgen: „Man versucht, mental aktiv zu werden durch lernen. Irgendwann ist die Energie erschöpft, dann versucht man, das aktiv körperlich zum Beispiel durch Sport auszugleichen. Wenn es dann nicht weitergeht, gibt man etwas in die Gesellschaft. Das gibt einem die Energie zurück, die man braucht, um wieder geistig voranzukommen. So schließt sich der Kreis.“