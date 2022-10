﻿Erixx: Regionalzüge ab Hannover Hauptbahnhof fallen aus

Kostümladen in Garbsen

Horroclown, Kürbismaske, Skelettumhang: Diese Halloween-Kostüme sind in diesem Jahr besonders beliebt

Halloween steht vor der Tür. Welche Kostüme sind in diesem Jahr bei den Kundinnen und Kunden beliebt? Um das herauszufinden, lohnt sich ein Besuch in dem mutmaßlich größten Halloween-Shop der Region in Garbsen.