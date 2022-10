﻿Erixx: Regionalzüge ab Hannover Hauptbahnhof fallen aus

Hat ein 34-jähriger Altenpfleger seine Vertrauensstellung ausgenutzt und eine 72-jährige Seniorin in einem Pflegeheim in Hannover vergewaltigt? Am 25. November beginnt im Landgericht der Indizienprozess. In weiteren Fällen von sexuellen Übergriffen reichten die Beweise gegen den Angeklagten nicht aus.