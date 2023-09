﻿Viele Lehrer an Hannovers Schulen sind krank – und der Unterricht fällt aus

Hannover. Mal ist es Corona, mal einfach nur eine schwere Erkältung, mal eine Magen-Darm-Grippe – einige Schulen in Hannover haben vier Wochen nach Start des neuen Schuljahres schon mit einem hohen Krankenstand im Kollegium zu kämpfen. Und da die Personaldecke an den Schulen insgesamt dünn ist, kommt es zwangsläufig zu Unterrichtsausfall.

Viele Lehrer krank: Lerngruppen müssen tageweise online lernen

Nach Informationen dieser Redaktion muss eine hannoversche Schule in dieser Woche einzelne Jahrgänge deshalb schon ins digitale Lernen schicken, sämtliche Arbeitsgemeinschaften sind gestrichen, um die Lehrkräfte stattdessen im Vertretungsunterricht einsetzen zu können. Auch für die Schillerschule bestätigt Direktorin Beate Günther einen erhöhten Krankenstand bei Lehrkräften und in der Schülerschaft: „Wir vertreten was geht – aber leider ist nicht alles zu vertreten, da die Kapazitäten fehlen“, sagt sie.

Jüngere Jahrgänge haben Vorrang: Vor allem in den Klassen 5 bis 7 wollen Schulen den Unterricht sicherstellen udn die Betreuung gewährleisten. © Quelle: Felix Kästle/dpa

Laut Rainer Kamphus von der Integrierten Gesamtschule (IGS) Bothfeld sind die Krankmeldungen derzeit nicht höher als vor den Herbstferien in den Vorjahren. Aber wegen der grundsätzlich unzureichenden Unterrichtsversorgung könnten eben nicht mehr alle Ausfälle vertreten werden – das Hauptaugenmerk gelte nun den Jahrgängen 5 bis 7. „Ganze Fächer werden nicht gestrichen“, sagt Kamphus, „einzelne Stunden fallen bei Krankheit aus.“ Insgesamt sei die Schule aber nicht übermäßig betroffen.

Nach Angaben des Kultusministeriums ergeben die Rückmeldungen der regionalen Landesämter für Schule und Bildung insgesamt keinen erhöhten Krankenstand an den Schulen, vereinzelte Erkrankungen seien zu Beginn der kälteren Jahreszeit wenig überraschend. Von massivem Unterrichtsausfall oder einer angespannten Situation könne keine Rede sein. Das Ministerium stellt klar: „Grundsätzlich gilt aber, dass an allen Schulformen der Pflichtunterricht nach Stundentafel und die Verlässlichkeit an Grundschulen höchste Priorität haben. Sollten Kürzungen notwendig sein, dann eher bei den Zusatzbedarfen wie Ganztag.“

Vor allem Unterricht in der Unterstufe wird sichergestellt

Um die Lücken, die durch die Krankheitsfälle gerissen werden, auszugleichen, versuchen Schulen Prioritäten zu setzen: Meist wird vorrangig der Unterricht in der Unterstufe sichergestellt, Arbeitsgemeinschaften fallen aus, Randstunden – also die erste und die letzte Stunde eines Schultages – werden eher gestrichen als andere.

Michael Schneemann von der Goetheschule sagt: „Bisher sind wir von einem signifikanten Anstieg der Erkrankungen verschont geblieben. Als jemand, der lange den Vertretungsplan erstellt hat, gehe ich aber davon aus, dass der Höhepunkt der jahreszeitbedingten Infekte noch vor uns liegt.“ Er weist jedoch darauf hin, dass Unterrichtsausfall auch noch ganz andere Gründe haben könne: Weil viele Schulen in den ersten Wochen nach Schulstart Klassen- oder Studienfahrten organisieren, seien die Lehrkräfte, die die Gruppen begleiten, betriebsbedingt nicht in der Schule.

