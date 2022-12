﻿„So extrem hatten wir das noch nie“: In Hannover melden sich zahlreiche Schüler und Lehrkräfte krank

Hannover. Die aktuelle ungewöhnlich frühe und intensive Erkältungswelle macht sich stark in Hannovers Schulen bemerkbar. Besonders in den Grundschulen erkranken zahlreiche Schüler und Lehrkräfte. Teils fällt sogar fast die Hälfte der Lehrer aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An der Grundschule Stammestraße hat der Krankenstand jetzt einen Höchststand erreicht: Elf von 25 Lehrkräften und dazu eine Schulsozialarbeiterin fallen aus. Außerdem hat sich rund ein Viertel der Kinder abgemeldet. „So extrem hatten wir das im Dezember noch nie“, sagt Schulleiterin Stephanie Schluck. Erkältungskrankheiten machten sich sonst eher im Februar bemerkbar.

Erkältungswelle: Schüler müssen in Nachbarklasse

Viruswelle: Schulleiter müssen Klassen zusammenlegen. © Quelle: Peter Endig/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Inzwischen ist auch der Konrektor krank, der sich um den Stundenplan kümmert. Schluck muss deshalb selbst Vertretungskräfte organisieren, sobald abends und morgens die Krankmeldungen eingehen. „Wir versuchen, die Klassen nicht aufzuteilen und den Unterricht aufrecht zu erhalten.“

Pädagogische Mitarbeiter und Lehramtsanwärter springen ein. Die Schulleiterin muss Sprachförderstunden streichen und Betreuungsgruppen zusammenlegen, damit weiteres Personal zur Verfügung stehen. „Die kranken Lehrkräfte schicken Übungsmaterial. Neuen Unterrichtsstoff können die pädagogischen Mitarbeiter nicht einführen“, sagt Schluck.

Interimsschulleiter Robert Kühn muss an der Wilhelm-Busch-Schule inzwischen auch Klassen teilen und die Kinder in Gruppen in Nachbarklassen schicken. „Wir versuchen es so zu machen, dass die Schüler nicht den ganzen Tag auseinandergerissen werden. Das ist eine große Herausforderung.“ Sieben von 30 Lehrkräften sind erkrankt, aber sehr wenige Schüler.

In der Grundschule Wettbergen sind dagegen fast alle Lehrer im Dienst, dafür fehlen vier bis fünf Kinder pro Klasse. „Vielleicht sind diese vielen Erkältungskrankheiten für uns auch nur ungewohnt, weil wir sie zwei Jahre nicht hatten“, meint Schulleiter Kühn. Einen hohen Krankenstand bei Lehrern und Schülern vermeldet die Grundschule Kestnerstraße.

Schüler kommen krank in die Schule

Auch an den weiterführenden Schulen führt die Krankheitswelle zu Einschränkungen. Von „sehr vielen Krankmeldungen“ ist an der Schillerschule die Rede: 10 bis 20 Prozent der Lehrkräfte sind erkrankt. „Das schwankt von Tag zu Tag. Die Kollegen versuchen, so schnell wie möglich wieder in die Schule zu kommen“, sagt Schulleiterin Beate Günther. Die Welle habe bereits nach den Herbstferien eingesetzt und steigere sich täglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Günther schickt als Vertretung meist Lehrkräfte in eine Klasse, die sowieso dort unterrichten. Wenn also der Englischlehrer ausfällt, kommt die Mathelehrerin und macht mit ihrem Fach weiter. „Das klappt meistens, weil jede Klasse zehn bis zwölf Lehrkräfte hat“, sagt die Schulleiterin.

Lesen Sie auch

In der Schillerschule schleppen sich auch viele Schüler in den Unterricht, die eigentlich krank sind. „Sie sind blass und fühlen sich schlecht, wollen aber wegen der anstehenden Klassenarbeiten nichts verpassen.“ Günther hat deshalb jetzt in einem Brief alle Eltern darin bestärkt, dass kranke Kinder ins Bett gehören. „Wir wollten damit den Druck nehmen.“

Wegen Atemwegs- sowie Magen-Darmerkrankungen fallen an der Goetheschule rund 25 Prozent der Lehrer aus. „Der Unterricht läuft im Großen und Ganzen weiter. Dafür müssen wir AGs und Ganztagsangebote streichen“, sagt Schulleiter Michael Schneemann. „Solche Wellen gab es immer mal.“