﻿Ermordetes Ehepaar in Neustadt: Prozess gegen Sohn beginnt heute

Hannnover/Neustadt. Der mittlerweile 28-jährige Ioannis K. soll seine Mutter und seinen Stiefvater ermordet haben. Der Prozess gegen den Mann aus Neustadt-Hagen beginnt am heutigen Mittwoch. Er muss sich vor dem Landgericht Hannover verantworten. Der erste Fortsetzungstermin ist für Mittwoch, 14. Dezember, angesetzt. Sieben weitere Termine hat das Gericht bis Ende Februar geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dem Angeklagten wird Mord in zwei Fällen vorgeworfen. Im Mai diesen Jahres soll er seine Mutter und seinen Stiefvater in ihrem Einfamilienhaus in Neustadt-Hagen heimtückisch und aus niederen Beweggründen mit einem Messer ermordet haben, heißt es von den Strafverfolgern. Dabei soll er sich im Haus versteckt gehalten haben und bei der Heimkehr der Eltern zuerst den Stiefvater angegriffen haben. Das Landgericht geht von finanzielle Schwierigkeiten sowie drohender Obdachlosigkeit und unerfüllter Besitzansprüche am ehemaligen Elternhaus des Angeklagten als Hintergrund der Tat aus.

Tatort Hagen: Zwei Gartenzwerge im Garten des toten Ehepaares, dass am Montag tot in dem Haus in Hagen aufgefunden wurde. © Quelle: Mario Moers

Der Beschuldigte sitzt seit seiner Verhaftung in Untersuchungshaft. Die 53-jährige Anja S. und ihr 59 Jahre alter Ehemann Frank waren am Montag, 30. Mai, tot in ihrem Haus am Isenbargsweg gefunden worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ein Angehöriger hatte die Polizei alarmiert, weil er das Ehepaar nicht erreichen konnte. Der Angeklagte wurde erst einige Tage nach dem Auffinden des toten Paares von der Polizei festgenommen.

Von Franziska Hubl