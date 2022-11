﻿Essen wir bald alle Insekten?

Hannover. Scheu vor kleinen krabbelnden Insekten haben Wiebke Böttcher und Johanna Emken nicht. Das ist auch besser so. Denn die beiden angehenden Tierärztinnen sind seit Kurzem verantwortlich für das Wohlergehen einer kleinen Kolonie von Mittelmeergrillen. Insekten, die sich hervorragend als Nahrungsmittel für Menschen und Tiere eignen.

Gewichtskontrolle per Briefwaage: Wiebke Böttcher und Johanna Emden prüfen, wie viel ihre Mittelmeerheuschrecken zugelegt haben. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Zum ersten Mal läuft an der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) ein solcher Kurs zur Betreuung von essbaren Insekten. Ein wichtiger Punkt dabei: Die Studierenden lernen in Theorie und Praxis, wie sie Krankheitssymptome bei verschiedenen Insektenarten erkennen und was zur Gesundheit der Tiere beiträgt.

Denn so wie Tierärzte jetzt in Schweine-, Geflügel- und Rinderbetrieben den Zustand der Tiere kontrollieren, werden Veterinäre künftig auch den Bestand von Insektenfarmen betreuen. In den Niederlanden und in Dänemark gibt es längst größere Betriebe. Der Trend zeichnet sich auch für Deutschland ab: Viele Insekten versprechen bei wenig Einsatz von Wasser und Futter einen vergleichsweise großen Ertrag an gehaltvoller Nahrung.

Insekten als Eiweißquelle

"Sie sind eine gute Proteinquelle. Und ihre Aufzucht belastet Klima und Umwelt nur gering, weil wir für ihre Ernährung oft Reststoffe verwenden können", erläutert Studentin Jette Müller. Die 20-Jährige glaubt deshalb, dass Insekten eine interessante Alternative zur herkömmlichen energieintensiven Fleischproduktion sein können. Auf der Messe Eurotier in Hannover waren Proteine aus Insekten zumindest im Tierfutter jetzt ein Trendthema.

Und so besuchen die Tiermedizinstudierenden als Teil des Kurses „Nahrungsmittel der Zukunft: Insekten“ mehrmals in der Woche die Insektenstation der TiHo, erneuern Futter und Wasser. Jede Gruppe trägt Verantwortung für die tierischen Bewohner einer Aufzuchtkiste. Als Grundlage bekommen die Grillen ein Standardkörnerfutter, wie es für Küken üblich ist. Daneben experimentieren die Studierenden mit ergänzender Nahrung. Wiebke Böttcher und Johanna Emken verfüttern Reste von Fritteusenfett und Roter Bete aus der TiHo-Mensa.

Gewichtskontrolle per Briefwaage

Als die Studentinnen die Kiste übernahmen, waren die Mittelmeergrillen gerade geschlüpft. „Wir probieren aus, ob sie durch das Fett größer werden“, erklärt Böttcher. Die schwarzen Grillen verbringen ihre Lebenszeit in der Plastikbehausung zwischen hochkant gestellten Eierpappen. Das soll ihrem Hang entgegenkommen, sich zu verbergen.

Die 26-jährige Emken greift jetzt dennoch eine Pappe heraus und schüttelt ein paar Tierchen ab. Zur Gewichtskontrolle kommen fünf Grillen in einem kleinen Behälter auf eine Briefwaage. Durchschnittlich 1,06 Gramm pro Tier, notiert Böttcher. Federgewichte, sozusagen.

Essbar: Mittelmeerheuschrecken mit Larve. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Ach, die sind schon gar nicht schlecht“, lobt Fachtierarzt Nils Grabowski. Der 53-Jährige leitet die Insektenzucht, die es seit 2019 am TiHo-Institut für Lebensmittelqualität und -sicherheit gibt. Grabowski, ausgewiesener Experte für Speiseinsekten, hat den Kurs gemeinsam mit Mikrobiologin Juliane Hirnet entwickelt, die sich ebenfalls auf Insekten spezialisiert hat.

Vielstimmiges Zirpen und zugleich ein durchdringender Geruch nach Tierzucht erfüllen den kleinen Raum. Rund zehn essbare Insektenarten züchtet das Mitarbeiterteam, auch Soldatenfliegen, Wanderheuschrecken, Steppengrillen, Vietnam-Stabschrecken, die nur Brombeerblätter akzeptieren, oder den Großen Schwarzkäfer, dessen Larve Riesenmehlwurm genannt wird.

Mehr als 2000 essbare Insektenarten

Mindestens 2000 essbare Insektenarten gibt es auf der Welt. „Wahrscheinlich schmeckt jede anders“, schätzt Grabowski. Wobei ihm klar ist, dass er das Gros der deutschen Verbraucher wohl nicht mit kulinarischen Vorzügen der Krabbeltiere ködern kann, die in anderen Ländern traditionell auf dem Speiseplan stehen.

Suche nach Krankheitserregern: Die Studentinnen Jette Müller und Charlotte Masch überprüfen Bakterienkulturen, die sich aus dem Abstrich von Riesenmehlwürmern entwickelt haben. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Es sprechen aber einige Gründe für die krabbelnden Energielieferanten. Etliche Insekten sind Allesfresser. Mit ihnen lassen sich bisher ungenutzte Nebenstoffe verwerten, die in Großküchen und Landwirtschaft anfallen, wenn sie den Vorgaben des Futtermittelrechtes entsprechen. Hinzu kommt der kurze Lebenszyklus. Oft sind die Tiere innerhalb von wenigen Wochen ausgewachsen. In dieser Zeit haben sie wertvolle Nährstoffe wie Eiweiße, Fette, Mineralien und Vitamine angesammelt. „An sich ist da alles drin“, sagt Grabowski.

Mehlwürmer als Mahlzeit

Bisher sind in Europa Mehlwürmer, Heimchen (eine Grillenart) und europäische Wanderheuschrecken als Lebensmittel zugelassen. Die TiHo forscht zu Themen wie Nahrungsmittelsicherheit und Verbraucherakzeptanz. Manche Händler bieten Insekten als würzigen Snack an. Umfragen deuten aber darauf hin, dass Konsumenten Speiseinsekten am ehesten in Mehl- oder Pulverform akzeptieren würden. In frittierten Chips, Nudeln oder Energieriegeln fällt die Herkunft der Proteine nicht mehr so auf.

Als Nahrungsmittel tabu: Die Dornengespenstschrecke Mrs. Smith aus Papua-Neuguinea lebt schon länger im Insektarium der TiHo und wird sehr geschätzt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Eine andere Möglichkeit: Insekten als Tierfutter. Seit vergangenem Jahr sind einige Arten als Futtermittel für Geflügel und Schweine zugelassen. Ein entscheidender Durchbruch, meint Grabowski. Denn in der Nutztierhaltung spielt bisher Soja wegen seines hohen Eiweißgehalts eine große Rolle. Importiert wird es meist aus Ländern, die für den Anbau Regenwälder abholzen oder Savannen zerstören.

Treten Insekten im Schweinetrog an die Stelle des Sojas, verspricht dies bei den richtigen Rahmenbedingungen eine bessere Klimabilanz. Und die Mehlwurmmahlzeit wäre noch nicht einmal ungewöhnlich. „Hühner picken gerne Insekten, auch Schweine fressen sie“, sagt Grabowski.

Insektenzucht auch in Niedersachsen

In vielen Ländern eine Plage: Die Wanderheuschrecke. © Quelle: Tim Schaarschmidt

In Niedersachsen bauen die ersten Züchter Insektenfarmen auf. Learning-by-doing sei dort das Prinzip, sagt Postdoc Juliane Hirnet. Bei Problemen bekomme Nils Grabowski einen Anruf. Eine enge Zusammenarbeit mit Tierärzten oder gar eine Bestandsbetreuung gibt es bisher nicht.

„Insekten kennen Stress, sie spüren und fühlen“, betont Grabowski. Die TiHo-Leute hoffen mit Blick auf das Tierwohl deshalb, dass bald Standards zur Insektenzucht feststehen.

Bis dahin lernen die Studis bei Dozentin Hirnet, wie sie am lebenden Tier Proben abtupfen und Bakterienbefall feststellen. Als Tierärztinnen und Tierärzte werden sie das bei der Kontrolle der Farmen später brauchen. Wiebke Böttcher hat den Kurs noch aus einem weiteren Grund gewählt. „Ich will mich als Tierärztin auskennen, wenn Leute Insekten und Spinnen zu Hause halten.“