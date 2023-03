﻿Christian und Bettina Wulff sagen in Hannover zum dritten Mal „Ja“

Die Gerüchte hat Christian Wulff (63) vor einigen Wochen selbst angeheizt, nun ist raus: Der ehemalige Bundespräsident und seine Bettina (49) haben wieder in Hannover geheiratet. Im Hardenbergschen Haus in Herrenhausen hat das Paar am 18. März zum dritten Mal „Ja“ gesagt. Eingeladen war nur der engste Familien- und Freundeskreis, unter anderem war Drogeriekönig Dirk Roßmann (76) dabei.

Haben wieder zueinander gefunden: Bettina und Christian Wulff, hier beim Sommerfest der Unternehmerverbände im Strandbad am Maschsee.

Hannover. Sie haben ihr Geheimnis bis zum Schluss gut gehütet, am Ende kam es dann doch heraus: Christian (63) und Bettina Wulff (49) haben geheiratet! Am 18. März gaben sich der ehemalige Bundespräsident und seine Frau zum dritten Mal in Hannover das Ja-Wort. Zuerst hatte RTL über die Hochzeit berichtet.

Für die Feierlichkeiten haben die Wulffs nur ihre allerengsten Freunde in das Hardenbergsche Haus nach Herrenhausen eingeladen. Ein Gast der Hochzeitsgesellschaft berichtete uns von einer „sehr schönen, bodenständigen Feier“. Um die 40 Personen waren dabei, darunter auch die drei Kinder der Brautpaars: Annalena Wulff (30), Christian Wulffs Tochter aus erster Ehe, Bettina Wulffs Sohn Leander (19, sein Vater ist der Immobilienmakler Torsten Anklam, 52) sowie der gemeinsame Sohn Linus Florian (14). Außerdem stieß der langjährige Vertraute und Drogeriegründer Dirk Roßmann (76) auf die Wulffs an.

Schätzen und vertrauen sich: Christian Wulff (rechts) war beispielsweise dabei, als seinem Freund Dirk Roßmann im Sommer 2022 von der Leibniz Universitätsgesellschaft die Karmarsch-Gedenkmünze im Lichthof der Leibniz Universität verliehen worden ist. © Quelle: Rainer Dröse

Um 12 Uhr hatten sich die Gäste im Hardenbergschen Haus an der Alten Herrenhäuser Straße eingefunden. „Sie trug ein hübsches weißes Kleid“, so ein Gast über die Braut. Der Bräutigam hatte sich für den besonderen Tag für einen dunkeln Cutaway entschieden. Mit dem Tagessmoking wählte der 63-Jährige stilistisch das perfekte Outfit – um 18 Uhr war nämlich Schluss mit Feiern.

Um das Essen hat sich die Schlossküche von Sascha Grauwinkel (50) als gastronomischer Partner des Hardenbergschen Hauses gekümmert, es wurde nicht nur Tatar als Vorspeise aufgetischt, sondern auch vegetarische Varianten zur Auswahl. Zur Feierlichkeit gehörten diverse Redebeiträge, außerdem gab es ein musikalisches Programm.

Referiert über Liebe: Christian Wulff folgte im Februar 2023einer Einladung der Juristischen Studiengesellschaft Hannover in den Schwurgerichtssaal des Landgerichts. © Quelle: Rainer Dröse

Mit der standesamtlichen Trauung erneuern die Wulffs ihr Eheversprechen mal wieder, ihre Beziehung ist seit Beginn im Jahr 2006 von so einigen Höhen und Tiefen geprägt: 2008 die standesamtliche Hochzeit, nach einer Trennung haben sie im Jahr 2015 sich das Eheversprechen kirchlich gegeben, eine erneute Trennung hatte schließlich eine Scheidung (2020) zur Folge. Nun also der dritte Streich. Den hat Christian Wulff sogar selbst angesprochen, als er am 14. Februar im Landgericht Hannover einen Vortrag zum Thema „Liebe und Hass. Gedanken zur Demokratie“ gehalten hat.

Christian Wulff über die drei Anläufe in seinem Leben

Der Politiker regte da Zuhörerinnen und Zuhörer an, mutig zu sein und auch mal „dicke Bretter zu bohren“. Er selbst war ja auch erst im dritten Anlauf Ministerpräsident und im dritten Anlauf Bundespräsident geworden, sprach im Gerichtssaal auch „von dritter Eheschließung“, die da ja schon geplant gewesen sein wird. Das Paar hatte übrigens auch im Schloss Herrenhausen angefragt, die Location fiel aber aus der Planung wieder heraus. Ob die frisch Vermählten flittern, ist nicht klar. Fakt ist: Bettina Wulffs Arbeitgeber vom „Notruf Mirjam“, der Anlaufstelle für Schwangere und Mütter in Notsituationen, gewährte aus diesem Anlass einen Tag Sonderurlaub. Wie auch immer: Gratulation – mögen aller guten Dinge nun wirklich drei sein!