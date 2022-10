﻿Ernst August von Hannover: Klage gegen Sohn hat peinliches Nachspiel für Welfenchef

In juristischen Auseinandersetzungen: Ernst August von Hannover.

Hannover. Der Firmenname steht für eine schillernde Persönlichkeit: Die EAH Betreibungsgesellschaft mbH trägt die Initialen von Ernst August Prinz von Hannover im Titel. Jetzt musste die Firma mit Sitz in der Salzburger Schwarzstraße Konkurs anmelden. Nach Berichten österreichischer Medien beläuft sich die Schuldenhöhe des Unternehmens auf 500.000 Euro.

Die EAH hatte in einem spektakulären Justiz- und Familiendrama eine wichtige Rolle gespielt: Ernst August von Hannover hatte seinen gleichnamigen Sohn, mit dem er sich zerstritten hatte, verklagt. Unter anderem forderte er von ihm Kunstschätze und Immobilien zurück, darunter die Marienburg, die er ihm 2004 geschenkt hatte.

Die Marienburg bei Pattensen: Ernst August senior forderte das Schloss zeitweilig von seinem Sohn zurück. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Einen Teil seiner Ansprüche hatte der gesundheitlich immer wieder angeschlagene Ernst August senior dabei allerdings an die EAH abgetreten. Er selbst zog seine Klage kurz vor dem Beginn des Prozesses am Landgericht Hannover zurück. Das Gericht wies die Klage schließlich ab – unter anderem, weil die Abtretung der Ansprüche an die EAH nach seiner Auffassung unwirksam war.

Welfenchef handele „irrational“

Damit sei ein Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens "unausweichlich" gewesen, sagte Patrick Thun-Hohenstein, Geschäftsführer der Firma, der österreichischen "Kronen Zeitung". Ernst August senior habe dem Unternehmen "Kunstgegenstände verkauft, die längst nicht mehr in seinem Besitz waren", sagt Thun-Hohenstein. Er äußert sich wenig schmeichelhaft über den Welfenchef. Dessen Verhalten nennt er "irrational".

Sieger im juristischen Tauziehen: Ernst August von Hannover junior. © Quelle: Rainer Dröse

Das Landgericht hatte entschieden, dass Ernst August Senior und die EAH die Kosten des Verfahrens tragen müssen – der Welfenchef zu 21 Prozent, die GmbH zu 79 Prozent. Ernst August Junior, der mittlerweile selbst von Hannover nach Österreich umgezogen ist, hatte den Ausgang des Verfahrens damals begrüßt: "Ich war von Anfang an überzeugt, dass sich im Laufe des Verfahrens zeigen würde, dass die Klage keine rechtliche Grundlage hat."

Von seinem früheren Anwalt bekam Ernst August senior nach dem Zwist eine Klage ins Haus; dieser forderte wegen angeblich nicht bezahlter Honorare 74.000 Euro von ihm. Vor dem Landesgericht Salzburg bewegte die Richterin beide Parteien zu einem Vergleich. Demnach soll die Angelegenheit erledigt sein, wenn Ernst August bis Ende 2022 an die Kanzlei 50.000 Euro bezahlt. Die Auseinandersetzung mit seinem Sohn scheint damit beendet – allerdings hatte sie für Ernst August ein peinliches Nachspiel.