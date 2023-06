﻿Wegen „Wärme-to-go“: Misburger Bad soll erst Ende März eröffnen

Misburg/Anderten. Eigentlich sollte das Misburger Bad schon Ende November dieses Jahres eröffnen. Nun verschiebt sich die Fertigstellung um einige Monate in den kommenden März. Der Grund ist die Planung eines alternativen Wärmekonzepts.

Auch andere Kommunen planen mit neuen Wärmekonzepten

Bereits im Juni 2022 gab es dafür erste Gespräche zwischen dem Auftraggeber, der Landeshauptstadt Hannover, und dem Auftragnehmer, dem Industriebau Wernigerode. Ursprüngliche war für das Misburger Bad das in Deutschland standardisierte Wärmesystem für Schwimmbäder vorgesehen. Das besteht aus einem Blockheizkraftwerk und einigen Gas-Brennwertgeräten. In Zeiten einer Gasmangellage sei das allerdings zu teuer, so die Stadtverwaltung. Die einzige Lösung für den wirtschaftlichen Betrieb: die Abkehr vom Gas. „Im Austausch mit anderen Kommunen, die ebenfalls aktuell neue Schwimmbäder bauen oder planen, wurde deutlich, dass eine generelle Abkehr vom standardisierten Wärmekonzept erkennbar ist“, sagt Ursula Herzog-Karschunke von der Stadtverwaltung den aktuellen Sachstandsbericht. Die Landeshauptstadt habe den Auftragnehmer deshalb im Juni des vergangenen Jahres gebeten, das Wärmekonzept anzupassen. Nun ist die Planung fertig. In Zukunft werden die Becken durch „Wärme-to-go“ beheizt.

Wärme kommt aus Restmüll

Die Idee hinter „Wärme-to-go“ ist im Grunde, dass die Wärme an einen bestimmten Ort erzeugt und anschließend zu einem Abnehmer transportiert wird. So muss der Abnehmer die Wärme nicht mehr selbst erzeugen. Im Falle des Misburger Bades soll die Wärme aus einer Restmüllvergärung der Aha-Anlage in Lahe kommen. Durch die Vergärung des Mülls wird Methangas erzeugt, das mehrere Heizblockkraftwerke betreiben kann. Die produzieren dadurch Strom und Abwärme. Genau diese Abwärme wird anschließend in Wärmecontainer geladen und über eine Elektrozugmaschine und ein Leitungsnetz an das Bad angeschlossen. Ausprobiert wurde das Konzept bereits in einem Politprojekt im Schulzentrum Isernhagen – und zwar mit Erfolg. So habe sich die Abwärme ohne größere Verluste in das Gebäude einspeisen lassen.

Damit rechnete bei der Grundsteinlegung im Mai 2022 noch niemand: Die Schwimmbecken werden mit Restmüll beheizt. © Quelle: Elena Otto

Glück gehabt: Bad liegt im Zehn-Kilometer-Radius

Das neugeplante Wärmekonzept verteuert die Bauarbeiten des Misburger Bades um 795.000 Euro. Allerdings habe laut dem Sachstandsbericht eine Wirtschaftlichkeitsprüfung ergeben, dass durch das Konzept innerhalb von zehn Jahren etwa eine Millionen Euro Betriebskosten gespart werden könnten. Auch die Klimabilanz des Bades verbessere sich. So würden jährlich etwa 280 Tausend Tonnen CO2 weniger ausgestoßen. Auf lange Sicht scheint die „Wärme-to-go“ damit recht lukrativ zu sein. Dass das Konzept für das Misburger Bad überhaupt umsetzbar ist, hängt mit der Lage des Bades zusammen. Die Abwärme könne aktuell ohne größere Verluste nämlich nicht weiter als zehn Kilometer transportiert werden. Nur, was im Zehn-Kilometer-Radius der Müllanlage liegt, kommt damit für die „Wärme-to-go“ in Frage. Neben dem Misburger Bad und dem Schulzentrum Isernhagen sollen das in naher Zukunft die Grundschule an der Jacobistraße und das Rathaus Isernhagen sein.

Neubau folgte auf „Kaputtsanierung“

Sollte die Fertigstellung des Bades im März 2024 gelingen, hätten die Bauarbeiten insgesamt mehr als 2,5 Jahre angedauert. Geschlossen ist das Bad schon viel länger, seit 2015. Und das alles nur wegen eines Sanierungsdesasters. So wurden während einer Komplettsanierung tragende Teile angebohrt und Stützpfeiler, wodurch das Bad einsturzgefährdet war.

Das Misburger Bad liegt nun schon seit einigen Jahren still. Der Grund: es wurde kaputtsaniert. © Quelle: von Ditfurth

