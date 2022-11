﻿Ersatz für Baumfällungen: Stadt Hannover pflanzt Wald im Landkreis Celle

Für eine Seniorenwohnanlage in Bemerode muss ein 3000 Quadratmeter großer Wald weichen. Als Ersatz aufgeforstet werden soll jedoch nicht in Hannover, sondern im Landkreis Celle. Die Opposition im Rat war empört. Grün-Rot winkte das Vorhaben durch.

Hannover. An der Laatzener Straße in Bemerode soll eine Seniorenwohnanlage mit rund 375 Appartements entstehen. Eigentlich eine gute Sache, die grundsätzlich auf die Zustimmung der Politik stößt. Doch die Sache hat einen Haken: Für das Bauvorhaben soll ein kleiner Wald abgeholzt werden. Und der Ersatz soll nicht in Hannover, sondern in der Gemeinde Hermannsburg im Landkreis Celle gepflanzt werden.

Bei FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke sorgte das im Bauausschuss für Empörung. „Hannover schenkt Celle einen Wald“, ärgerte er sich. Das sei „nicht im Sinne des Rates“, der beschlossen habe, dass Ersatz für gefällte Bäume in Hannover geschaffen werden müsse. Der FDP-Mann fürchtete, dass damit ein Präzedenzfall geschaffen werde und künftig solche Aufforstungen „regelmäßig nicht mehr in Hannover gemacht werden“. Dabei könne die Eilenriede gut an verschiedenen Stellen eine Erweiterung vertragen. Mindestens in der Region Hannover müsse der Ersatz gepflanzt werden, so Engelke.

SPD fand das Vorgehen „merkwürdig“ aber „einleuchtend“

Auch die CDU sah das Vorgehen der Stadt kritisch. Deren baupolitischer Sprecher, Patrick Hoare, betonte, dass er es begrüßen würde, wenn die „Ersatzpflanzungen vor Ort stattfinden“. Das müsse doch eigentlich „auch im Sinne der Grünen sein“.

Die jedoch hüllten sich in der Angelegenheit in Schweigen. SPD-Fraktionschef Lars Kelich räumte zwar ein, dass er es „merkwürdig“ finde, dass die Stadt „auf den Landkreis Celle zurückgreift“. Allerdings könne man „nicht mal eben in der Großstadt einen Wald aufforsten“. Die Begründung der Stadt für das Vorgehen fand er „einleuchtend“.

Stadt spricht von einer Ausnahme

Die hatte erklärt, dass es sich um eine Ausnahme handele. Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume solle es auch künftig „möglichst auf derselben Fläche“, mindestens aber im Bezirk geben. Laut Stadt hat ihr die Region in ihrer Funktion als zuständige Waldbehörde Ende September jedoch per Schreiben mitgeteilt, dass sie die von der Abholzung betroffene Fläche als Wald einstufe.

Der Bestand weise „ein typisches Waldinnenklima auf, das ihn von den umgebenden Flächen deutlich abgrenzt“. Deshalb könnten nicht einfach an verschiedenen Stellen Ersatzbäume gepflanzt werden, sondern es müsse eine „genehmigungsbedürftige Waldumwandlung“ auf einer zusammenhängenden Fläche durchgeführt werden. Insgesamt geht es um gut 3000 Quadratmeter. Das entspricht etwa der Größe eines halben Fußballfeldes. Aufgeforstet werden soll in Hermannsburg auf einem Acker.

Betreiber der neuen Seniorenwohnanlage in Bemerode wird die Rosenhof Gruppe sein, umgesetzt wird das Bauvorhaben von der GGH-Grundstücksgesellschaft Hannover mbH. Das gesamte Gelände ist etwa 32.600 Quadratmeter groß und liegt zwischen den Straßen Im Buchenfelde, Katzenwinkel, Enthorststraße und Laatzener Straße. Der Bauausschuss verabschiedete das Projekt mit den Stimmen von Grünen und SPD. Die CDU enthielt sich.

Von Christian Bohnenkamp