Klima

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Zwei Sportvereine verpachten ihre Dachfläche an Enercity zur Gewinnung von Solarenergie. Sie haben keine Kosten und erhalten einen Stromrabatt für 20 Jahre. So vorgestellt am Montag in Döhren. Und es gibt einen weiteren Gewinner beim kommunalen Solarpakt.

