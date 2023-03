﻿Erster Spargel in Region Hannover geerntet – aber Angebot zu Ostern knapp

Hannover. Die gute Nachricht gleich vorweg: Spargel aus der Region Hannover wird in diesem Jahr nicht teurer als im vergangenen Jahr. Da kostete das Kilo zum Saisonstart zwischen 10 und 16 Euro – je nach Klasse.

„Spargel muss bezahlbar bleiben“, sagt Spargelbauer Jörg Heuer aus Fuhrberg: „Alleine der Mindestlohn ist in den vergangenen sieben Jahren um 65 Prozent gestiegen, also müssen wir irgendwie dagegenrechnen.“ Die ganze Branche habe mit hohen Personal- und Energiekosten zu kämpfen. Heuer: „Aber irgendwie geht’s noch.“

Der Spargel wächst, wenn auch zögerlich. „Wir haben 13 Grad an der Wurzelknolle gemessen, das reicht für ein langsames Wachstum“, sagt Heuer. Die Erntemengen bleiben allerdings überschaubar, so Heuer. Zu Ostern, wenn der Ansturm auf den Spargel einsetzt, dürfte das Angebot also entsprechend knapp sein.

Am Donnerstag, 30 März 2023, öffnet Heuer den neugestalteten Hofladen wieder täglich von 8 bis 19 Uhr (Trülldamm 7 in Fuhrberg).

Reckt die zarten Köpfchen aus der Erde: Der erste Spargel auf dem Hof Heuer. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch Hof Lübbert in Neustadt will pünktlich mit dem Spargel an den Start. „Wir hoffen, in der ersten Aprilwoche unseren frischen Spargel anbieten zu können“, sagt Svenja Lübbert, Vermarktungschefin des Familienunternehmens. Dank Wärmesteuerung über den Spargeldämmen wird hier das Wachstum beschleunigt.

Normale Ernte erst Mitte April

Carsten Lahmann vom Erlebnishof Lahmann in Burgdorf ist dagegen etwas zurückhaltender. „Ehrlich gesagt: Ich habe auf Ostern gehofft, aber die Natur lässt sich nicht austricksen.“ Viele seiner Kollegen würden eine dritte Folie auf den Spargel legen, um für zusätzliche Wachstumstemperatur zu sorgen. Lahmann: „Da habe ich aber gestreikt, das ist viel zu teuer. Und wenn es Sturm gibt, kann ich die Folie vom Nachbarhof wiederholen.“

Er rechnet Mitte April („plus/minus fünf Tage“) mit einer ordentlichen Ernte: „Haben Sie schon einmal Spargel gesehen, auf dem am 1. April eine zehn Zentimeter dicke Schneeschicht liegt?“ Das könne auch in diesem Jahr noch passieren. Lahmann: „Wir brauchen jetzt dringend Sonne, es kann ruhig kühl sein, das macht dem Spargel nichts.“ Der Spargel wird kommen – die Frage sei nur, wann.

„Tag des Deutschen Spargels“ ins Leben gerufen

„Wir sind wieder verhalten optimistisch“, sagt Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargel- und Beerenbauern. Die Rezession schlage nicht so wie erwartet durch, die Preise im Allgemeinen würden langsam wieder sinken. Nach drei schweren Corona-Jahren hofft er, dass Spargel in diesem Jahr wieder seine Käufer findet. Helfen soll dabei eine neue Imagekampagne der Spargelbauern, die in diesem Jahr startet. Dazu gehört erstmals der „Tag des Deutschen Spargels“, der ab sofort jedes Jahr am 5. Mai stattfinden soll.