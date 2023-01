﻿Erstmals eine Frau: Sie ist die neue Chefin der Polizei-Hubschrauberstaffel Niedersachsen

Premiere nach mehr als 50 Jahren: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat Niedersachsens Polizei-Hubschrauberstaffel eine Frau als Chefin. Natalie Preiß übernahm das Amt nun in Hannover von ihrem Vorgänger Stefan Bruns. Anstehende Herausforderungen sind neue Maschinen und der Klimawandel.

Hannover. Sie lächelt erleichtert, als der Trubel im Hangar der Polizei-Hubschrauberstaffel am Flughafen Hannover langsam nachlässt. Natalie Preiß ist kurz zuvor zur neuen Chefin ernannt worden. „Natürlich ist man zum Anfang etwas aufgeregt“, sagt die Polizeirätin, „aber es ist auch eine sehr spannende Funktion.“ Gleichzeitig läutet die 34-Jährige eine kleine Zeitenwende ein: Sie ist die erste Frau auf dem Posten seit Gründung der Staffel 1971 – 51 Jahre saßen nur Männer an der Spitze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Staffelleitung ist ihre "Wunschverwendung", sagt Preiß. Sie schätzt "die besondere Atmosphäre", die ihr Arbeitsplatz auf dem Flughafengelände mit sich bringt. Jüngst schloss die 34-Jährige ihr Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster ab. Davor war die Beamtin zehn Jahre in verschiedensten Funktionen bei den Ermittelnden in Hannover tätig: "Das reicht vom Streifendienst bis zur Lage- und Führungszentrale", sagt Preiß. "diese Erfahrungen bringe ich nun mit ein." Erste Flugminuten sammelte sie beim Polizeieinsatz rund um die Inbetriebnahme des neuen LNG-Terminals in Wilhelmshaven.

Symbolische Übergabe des Steuerknüppels: Vorgänger Stefan Bruns übergibt das Kommando an Natalie Preiß. © Quelle: Rainer Dröse

Hubschrauberstaffel „sehr männlich geprägter Bereich“

Die vier Hubschrauber – je zwei stehen in Hannover und in Rastede bei Oldenburg – werden immer dann angefordert, wenn Hilfe aus der Luft nötig ist. Das betrifft etwa die Suche nach Vermissten oder Straftätern, jüngst entdeckten die Ermittler durch ihre Wärmebildkamera zwei mutmaßliche Supermarkträuber in Isernhagen. Aber auch bei Bombenräumungen unterstützen die Flieger, seit 2021 können sie mittels untergehängtem Wassersack sogar Flächenbrände bekämpfen. In dieser Funktion flog der "Phoenix" vergangenes Jahr bereits Einsätze im Harz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie ihr Vorgänger Stefan Bruns (48) ist Preiß selbst keine Pilotin, „aber ich vertraue meinem Team und kann mich auf jeden verlassen“, sagt sie. Uwe Lange, Polizeivizepräsident der Zentralen Polizeidirektion (ZPD), bezeichnet die 34-Jährige als „genau die Richtige“. Die erste Frau an der Spitze sei ein wichtiges Signal. „Mittlerweile haben wir zwar auch eine Pilotin, aber es ist nach wie vor ein sehr männlich geprägter Bereich.“ Unter den 54 Mitarbeitenden seien nur wenige Operatorinnen – sie steuern beispielsweise die Kameras – oder weibliche Mitglieder des Bodenpersonals.

Herausforderung Klimawandel: Seit 2021 kann der „Phoenix“ mittels Wassersäcken auch Flächenbrände bekämpfen. © Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

„Phoenix“ hilft bei G7, Waldbränden und im Ahrtal

Bruns hat laut Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) in seinen drei Jahren als Staffelchef „großartige Arbeit geleistet“. In die Amtszeit des 48-Jährigen fielen – abgesehen vom Tagesgeschäft – die Polizeimission beim G7-Gipfel 2022, die Flutkatastrophe im Ahrtal und jene Waldbrände im Harz. „Meine Jahre in Verantwortung sind im wahrsten Sinne des Wortes wie im Fluge vergangen“, sagt Bruns. Der Polizeioberrat wechselte bereits zum 1. Oktober in den Einsatzstab der Bereitschaftspolizei, der Abschied in den vergangenen Monaten erfolgte aber in Raten.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein wichtiges Projekt, das seine Nachfolgerin erbt, ist die Beschaffung neuer Helikopter. Zwei in die Jahre gekommene Maschinen sollen durch leistungsstärkere ersetzt werden, die mehr Ladung und vor allem Spezialkräfte transportieren können. Der demografische Wandel innerhalb der Staffel steht laut Preiß ebenfalls auf der Agenda, auch der Klimawandel bleibe ein wichtiges Thema. Preiß: "Ich freue mich sehr darauf, ein Teil dieses erfolgreichen Teams sein zu dürfen und es fortan mit weiterzuentwickeln."