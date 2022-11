﻿Der Wille des Volkes? So diskutieren Leserinnen und Leser über den Start der neuen Landesregierung

Hannover. SPD, Grüne und CDU wollen das Landtagspräsidium um einen Vizepräsidenten erweitern – die SPD bekäme einen Posten dazu. Die AfD soll leer ausgehen und kritisiert die Pläne entsprechend scharf. Aber auch der Bund der Steuerzahler übt Kritik: Laut Landtag erhält ein Vizepräsident einen 40-prozentigen Aufschlag auf die Grundentschädigung, die derzeit bei monatlich 7485 Euro liegt. Nun wurde die Entscheidung erst einmal vertagt. Das meinen Leserinnen und Leser der HAZ zum Thema:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

HAZ-Leser Norbert Boloch aus Seelze: „Vergütung kürzen – Gesamtsumme halten“

Organisatorische Leitung benötigt nach üblicher Praxis eine Vertretung, maximal zwei Vertretungen. Denn die eigentliche, zeitaufwendige Arbeit erledigen andere, hier die Verwaltung für den Niedersächsischen Landtag. Der Verweis auf Präsidien anderer Landtage zeigt es. Wenn jetzt nach der Wahl die Vertreter und Vertreterinnen im Präsidium des Landtages von vier auf fünf Mandatsträger aufgestockt werden sollen, ist dafür keine sachlich begründete Notwendigkeit erkennbar. Vielmehr handelt es sich offenkundig um unnötige, für den Steuerzahler kostspielige Symbol- beziehungsweise Prestigeposten. Eine Selbstbedienung, die dem Bürger kaum zu vermitteln ist und nur der Politikverdrossenheit Vorschub leistet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn es denn doch der Wille der Parteien sein muss, hier ein kostenneutraler Lösungsvorschlag: Die zurzeit zusätzliche Vergütung für Vertretungen im Parlamentspräsidium von 3000 Euro monatlich so weit kürzen, dass die Gesamtsumme für fünf Stellvertreterinnen und Stellvertreter im Rahmen des bisherigen Budgets bleibt. Im Wege einer Verringerung der Vertretungen ließe sich künftig die Zusatzvergütung kostenneutral wieder anheben. Wie heißt es so trefflich: Wo ein guter Wille ist, ist auch ein guter Weg. Norbert Boloch, Seelze

HAZ-Leser Dr. Gerhard Gerold aus Hannover: „Parteiproporz führt zu Wählerfrust“

Schön, dass man erfährt, dass Niedersachsen sich bisher vier Stellvertreter wie auch eine ständige Landtagspräsidentin leisten kann. Jetzt soll noch aus SPD-Parteienproporzgründen eine fünfte Stelle finanziert werden (Zitat: "SPD braucht zwei Posten!"). Mit Steuergeldern lässt sich halt politisch leicht entscheiden – wie die ständige Vergrößerung des Bundestages und die Finanzierung der Erweiterung des Kanzleramtes in Berlin zeigt. Dass Wähler sich dann frustriert von den großen Parteien abwenden, ist keine Überraschung, wo doch Einsparung von allen gepredigt wird! Dr. Gerhard Gerold, Hannover

HAZ-Leser Dr. Ulf Werner aus Hannover: „Letztendlich eine Unverschämtheit“

Deutschland leistet sich das größte Parlament einer westlichen Demokratie, das Bundeskanzleramt soll für mehrere Millionen sowohl vom Personal her als auch von den Gebäuden erweitert werden. In Brüssel steht eine riesige Bürokratie, bei der manche Abteilungsleiter mehr verdienen als der Bundeskanzler – und Deutschland hat einen aufgeblähten Verwaltungsapparat der öffentlichen Rundfunkanstalten, bei der der Leiter jeder Rundfunkanstalt mehr verdient als unser Ministerpräsident. Und warum eine Landtagspräsidentin fünf Stellvertreter haben muss, kann auch keiner begründen. Letztendlich ist dies eine Unverschämtheit. Auf der anderen Seite wird die Bevölkerung mit Sparappellen überschüttet. Kein Politiker hat den Mut, den Unsinn zu stoppen. Kein Wunder, dass die Politikverdrossenheit zunimmt. Dr. Ulf Werner, Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

HAZ-Leser Wolfgang Rohlfing aus Gehrden: „Eine Frage des Charakters“

Alles eine Charakterfrage. Da kann einem nur noch schlecht werden. Wolfgang Rohlfing, Gehrden

HAZ-Leser Lorenz Semper aus Hannover: „Es geht um das Signal“

Es sind gerade vier Wochen seit der Niedersachsenwahl vergangen, da scheinen alle Mahnungen der Wähler vergessen. Frustration zeigte sich bei einer weiter sinkenden Wahlbeteiligung und einer Zunahme des Anteils von Protestwählern, die ihre Stimmen einer Unpartei gaben. Und die „Wahlsieger“? Sie verloren zu vorangegangenen Wahlen rund 10 Prozent. Statt Lehren daraus zu ziehen, wird zur parteiinternen Befriedung der Apparat nochmals aufgebläht und das Landtagspräsidium erweitert.

Der Betrag spielt dabei wegen der derzeit gehandelten Budgets und Hilfsprogramme kaum eine Rolle. Es geht um das Signal und die ratlose Wählerschaft, die sich sicher fragt, was sie noch tun soll, um ihren Unmut kundzutun.

Im Auftrag des Wählers zu handeln heißt nicht, die Themen der wenigen Verirrten bei Demos zu verfolgen, sondern die grundsätzlichen Sorgen der Bevölkerung wie Überbürokratisierung, Parteienabgehobenheit, Ignorieren von Tabuthemen aufzunehmen und daraus angemessene Maßnahmen abzuleiten. Oder ist der Tag der Wahl nur wichtig für Sitzverteilungen und einen formalen Leitungsauftrag für mehrere Jahre, um dann die eigene Agenda umsetzen zu können? Lorenz Semper, Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

HAZ-Leser Hartmut Löschner aus Langenhagen: „Griff in die Schatulle trotz Sparappellen“

Man fragt sich zunehmend, ob politische Amtsträger noch in der gleichen Zeitzone leben wie ihre Wähler. Nahezu täglich hören wir Appelle, dass es geboten sei, den Gürtel enger zu schnallen und von gewohnten Annehmlichkeiten Abschied zu nehmen. Doch das scheint nur für das gemeine Volk zu gelten. Mit dem Verweis, das Kräfteverhältnis der Parteien im Landtag besser zu repräsentieren, greift man mit beiden Händen in die Schatulle, um mit 180.000 Euro einen fünften Vizepräsidentenposten zu finanzieren.

Nun mag es ja manchen beruhigen, dass die Entscheidung vertagt wurde. Doch die wahre Botschaft ist: Die Kohle holen wir uns. Wenn die Autoren dieser Idee noch etwas Respekt gegenüber ihren Wählern haben, sollten sie schnell von ihren Ämtern zurücktreten. Hartmut Löschner, Langenhagen

HAZ-Leser Rolf Kläke aus Uetze: „Wo bleibt die faire Unterstützung?“

Bei dem ganzen Selbstlob über erzielte Ergebnisse vermisse ich unter anderem eine faire Unterstützung für die Biobauern, damit sie gegen den subventionierten Flächenverbrauch der Windradanlagen inklusive Zuwegung und riesige Maisflächen für die Biogasanlagen eine Chance behalten. Wie kann Bio nachhaltig oder ökologisch sinnvoll sein, wenn es Tausende Kilometer über Land oder sogar aus Übersee hierher transportiert wurde? Rolf Kläke, Uetze

HAZ-Leser Norbert Rabe aus Ronnenberg: „Wählerklientel wird bedient“

Kaum zu glauben: Da wurden die Koalitionsvereinbarungen der neuen Landesregierung in Rekordzeit vorgelegt. Dafür meinen Respekt. Ziemlich weit oben auf der Agenda steht die Entscheidung, künftig alle Lehrerinnen und Lehrer im Eingangsamt A 13 zu besolden. Da türmt sich im Land Niedersachsen eine Krise nach der anderen auf – und man kümmert sich besonders um die Berufsgruppe, die am lautesten stöhnt. Wenn das keine Bedienung einer gut versorgten Wählerklientel ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im europäischen Vergleich verdienen Lehrkräfte in Deutschland deutlich mehr – mehr als das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf jeweils beträgt. In der Besoldungsgruppe A 12 lebt man nicht in geregelter Armut. In anderen Ländern gibt es Punkteskalen, innerhalb derer zusätzliche Abschlüsse zum Lohnaufstieg verhelfen – was dem Leistungsprinzip und der Berufszufriedenheit entgegenkäme.

Im nächsten Jahr können die A 14/A 15 besoldeten Lehrenden ja eine höhere Besoldungsstufe fordern: wegen der Überlastung und der Wertschätzung und damit der Abstand wieder stimmt. Die in der Pflege oder auf den Rettungswagen Dienst versehenden Feuerwehrleute, die noch im mittleren Dienst rumdümpeln, wären froh über so viel Anerkennung und Aufmerksamkeit. Norbert Rabe, Ronnenberg

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

HAZ-Leser Niels Ove Thomsen aus der Wedemark: „Endlich mal zuhören“

Mehr Gehalt oder Sold sorgt nicht automatisch für bessere Unterrichtsqualitäten und mehr Personal an den Schulen. Solange die Bedingungen an den Schulen, besonders an den Gesamt-, Förder-, Real- und Hauptschulen nicht grundlegend geändert werden, birgt eine Erhöhung die Gefahr, dass noch mehr Teilkräfte in Teilzeit gehen werden oder frühzeitig in Pension. Lehrkräfte brauchen massive Entlastung in der Ausführung ihres Jobs, weniger Bürokratie, kleinere Klassen und mehr Förderschullehrkräfte und Sozialpädagogen an den Schulen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deswegen hätte in den Koalitionsverhandlungen nicht über mehr Gehalt, sondern über grundlegende, basisorientierte Lösungen gesprochen werden sollen. Diese können dann auch mehr Gehalt beinhalten, aber nur als einen weiteren Baustein. Es ist zehn nach zwölf an den Schulen – und nun muss endlich einmal richtig reagiert werden! Die Politik sollte endlich mal den Lehrkräften, Schülern und Eltern zuhören und danach entscheiden. Niels Ove Thomsen, Vorsitzender Schulelternrat IGS Wedemark

Von HAZ