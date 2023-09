﻿Erzwungener Ortswechsel: Stadt Hannover quartiert Roma-Familien mitten im Schuljahr überraschend um

Familien mit bis zu zehn Kindern mussten aus der Obdachlosenunterkunft am Waterlooplatz in eine Bleibe nach Hannover-Misburg ziehen, darunter zahlreiche Roma. Schulen, Kitas und Bezirksrat wussten darüber nicht Bescheid. Der Vorfall zur Jahreswende 2022/2023 sorgt bis heute für Ärger.

Hannover. Die Stadt Hannover hat obdachlose Familien aus der Containerunterkunft für Obdachlose und Flüchtlinge am Waterlooplatz bereits um die Jahreswende 2022/2023 herum, also mitten im laufenden Schuljahr, überraschend umquartiert. 22 Kinder und Jugendliche im kita- und schulpflichtigen Alter, dazu 63 Erwachsene, sind mittlerweile im weit entfernten Misburg in einer Obdachlosenunterkunft an der Deurag-Nerag-Straße untergebracht. Nach Informationen dieser Redaktion handelt es sich zu einem großen Teil um Roma-Familien mit bis zu zehn Kindern pro Familie. Die Stadt äußerte sich zu der Frage, wie viele Roma-Familien betroffen sind, nicht. Man erhebe keine Informationen über die Ethnie der Bewohner in städtischen Obdachlosenunterkünften, hieß es.