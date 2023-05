﻿ Fahrtraining für Senioren: „Es geht ums Überleben“

Burgdorf. Seinen Führerschein hat Heinz Schmidt im Jahr 1954 gemacht, damals besaßen die wenigsten ein eigenes Auto. Bei der Post arbeitete sich der gelernte Maler hoch und war viel im Dienstwagen unterwegs, auch am Lkw-Lenkrad. „Ich bin 87“, sagt der Pensionär aus Steinwedel in der Nähe von Lehrte (Region Hannover). „Solange ich mich noch so fühle wie jetzt, so lange setze ich mich auch noch ans Steuer.“ Er lasse sich alle halbe Jahre medizinisch durchchecken. Bis nach Kroatien fahre er mit dem Wohnwagen – „aber in mehreren Tagesetappen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heinz Schmidt wirkt in buntkariertem Hemd und Lederjacke jünger als Ende 80. Er sitzt an diesem Morgen gemeinsam mit zehn anderen Seniorinnen und Senioren in einem Seminarraum in Burgdorf. „Fit im Auto“ heißt die Schulung für Menschen ab 65 Jahren, die die Landesverkehrswacht gemeinsam mit dem Fahrlehrerverband, dem Land und der Polizei Niedersachsen anbietet.

Führerschein-TÜV für Senioren?

Derzeit wird über striktere Vorschriften für Senioren am Steuer diskutiert. Das soll die Straßen europaweit sicherer machen. Die EU-Kommission regte an, dass Menschen über 70 alle fünf Jahre entweder eine Selbsteinschätzung zur Fahrtauglichkeit ausfüllen oder sich einem ärztlichen Check unterziehen sollten. Die Einführung einer Art Führerschein-TÜV für alte Verkehrsteilnehmer in Deutschland gilt aber als unwahrscheinlich. Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte der „Bild am Sonntag“, dass er von einem regelmäßigen verpflichtenden Tauglichkeitstest ohne Anlass für Senioren nichts halte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit guter Laune dabei: Teilnehmerin Elfriede Frerichs und Fahrlehrerin Katrin Simokat-Weber schauen in den Rückspiegel eines Fahrschulautos. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Landesverkehrswacht wertet ihr 2015 eingeführtes freiwilliges Programm „Fit im Auto“ als Erfolg. Andere Bundesländer wie Bayern hätten das Konzept übernommen. Es zeige sich, dass durch gezielte Übungen altersbedingte Defizite beim Autofahren ausgeglichen werden könnten, sagt Roswitha Bothe von der Landesverkehrswacht. Sechs Teilnehmer und fünf Teilnehmerinnen sind an diesem Tag dabei, fünf von ihnen im Alter über 85. Praktische Tipps gibt zunächst eine Verkehrssicherheitsberaterin von der Polizei.

Hörgerät anschalten und Medikamente überprüfen

„Es ist wichtig, sich fit zu halten, weil der Verkehr so zugenommen hat, auch im ländlichen Raum“, sagt Oberkommissarin Stefanie Eckler. Sie spricht über die Gefahr von schnell herannahenden Pedelecs und über den kaum hörbaren E-Bus, der sich anschleicht. Das Hörgerät anschalten, Reaktionsfähigkeit mit Sport oder Handy-Spielen trainieren sowie die eigenen Medikamente überprüfen zählen zu den Tipps der Beamtin. Eine Kurs-Teilnehmerin erzählt, dass sie ihr Mittel gegen Heuschnupfen ausgetauscht habe, weil es müde macht.

Theoriestunde: Stefanie Eckler von der Polizei Burgdorf spricht zu den Teilnehmern der Schulung „Fit im Auto“. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Bei den praktischen Übungen ist die Polizistin nicht mehr dabei. Dies werde gemacht, damit niemand Angst haben müsse, dass sein Führerschein weggenommen werden könnte, sagt Kursleiter Claus Kunath. Bisher habe es aber nur sehr wenige Einzelfälle gegeben, in denen Teilnehmern am Ende des Seminars nahegelegt wurde, den Führerschein freiwillig abzugeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ältere Menschen sind gefährdet

Mehr als 10.500 Menschen landesweit haben die Kurse bisher absolviert. Zum Programm gehört auch eine Fahrt mit einem Fahrlehrer oder -lehrerin im Fahrschulwagen - je nach Wahl mit Automatik oder Schaltung. Nach Angaben des Deutschen Verkehrssicherheitsrats sind ältere Menschen im Straßenverkehr eher gefährdet als dass sie eine Gefahr darstellen. Der Unfallforscher Siegfried Brockmann weist jedoch darauf hin, dass Senioren - gemessen an den Kilometern, die sie im Jahr fahren - ein ähnlich erhöhtes Unfallrisiko wie 18- bis 24-Jährige haben.

Lesen Sie auch

Am Seminartag in Burgdorf gibt es viele Aha-Erlebnisse. Für die Gefahrenbremsung muss auch der Fahrersitz richtig eingestellt und der Beckengurt stramm sein. „Die Senioren treten oft nicht heftig genug das Bremspedal und kommen dann nicht in den Regelbereich von ABS rein“, erläutert Kunath. Nach den ersten zögerlichen Bremsmanövern motiviert der Sicherheitstrainer: „Es geht ums Überleben! Stellen Sie sich vor, es läuft plötzlich ein Kind auf die Straße.“ Pensionär Heinz Schmidt tritt gleich beim ersten Versuch so heftig in die Eisen, dass sein 20 Jahre altes Auto sofort zum Stehen kommt. Er hat schon Übung, ist bereits zum vierten Mal bei „Fit im Auto“ dabei. Ihm sei auch das Teilnahme-Zertifikat wichtig, das es zum Abschluss jedes Übungstages gibt, sagt er.

Will weiter fit am Steuer sein: Heinz Schmidt (87) bekommt Tipps von Schulungsleiter Claus Kunath. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem neuesten Stand

Als älterer Autofahrer sei man ein bisschen abgestempelt. „Man wird manchmal dumm gefragt, ob man nicht den Führerschein abgeben sollte. Dann kann ich mit dem Zertifikat beweisen, dass ich auf dem neuesten Stand bin.“ Schmidt beschäftigt sich aber auch damit, das Autofahren aufzugeben, wenn es irgendwann wegen gesundheitlicher Probleme notwendig werden sollte. „Manche sagen, ich fahre nur noch im Ort“, erzählt der 87-Jährige. „Ist das nicht Quatsch? Laufen im Ort keine Kinder rum, die ich umfahren kann?“