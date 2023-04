﻿Gleich mehrere Demos: Am Sonnabend könnte es in der Stadt voll werden

Feier zur Abschaltung der letzten Atomkraftwerke und Demos für Menschenrechte im Iran: In Hannovers Innenstadt haben verschiedenste Initiativen gleich mehrere Demonstrationen am Sonnabend angemeldet. Das heißt: Es könnte voll werden.

Am Sonnabend könnte es voll werden in der Innenstadt: Demos sind unter anderem am Kröpcke geplant.

Hannover. Am Sonnabend könnte es in Hannovers Innenstadt voll werden: Gleich mehrere Demonstrationen sind für diesen Tag an Kröpcke und Steintor geplant. Da alle Kundgebungen in der Fußgängerzone stattfinden, ist in der Regel nicht mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Neben den schon bekannten Versammlungen zum Thema Iran gibt es eine „Abschlussfeier zur Abschaltung der letzten drei deutschen Atomkraftwerke“.

Die Versammlung der Bürgerinitiative Umweltschutz beginnt nach Angaben der Organisatorinnen und Organisatoren um 11 Uhr am Kröpcke. In einem symbolischen Akt will die Initiative dabei einen etwa zwei Meter großen Schalter umlegen. Anlass ist das Ende der Atomkraft-Ära in Deutschland. Die Veranstaltenden erwarten bis zu 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Zwei Demos zum Thema Iran

Am Mittag ab 12.30 Uhr beginnt am Steintorplatz wieder eine Versammlung unter dem Motto „Kundgebung und Demozug zur Solidarisierung mit den Freiheitskämpfenden im Iran“. Eine weitere Demonstration zum Thema Iran ist von 14 bis 17.30 Uhr am Kröpcke geplant: Zur „Iran-Demo“ erwarten die Veranstaltenden nach Polizeiangaben eine Teilnehmerzahl im niedrigen dreistelligen Bereich. Das gilt auch für die Kundgebung am Steintorplatz.