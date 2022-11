﻿Sport- und Kulturförderung einfrieren: Das sind die Vorschläge der CDU für Hannovers Finanzen

Hannover. Die Finanzlage der Stadt Hannover ist dramatisch schlecht und an einem harten Konsolidierungskurs führt kein Weg vorbei – darin sind sich CDU, größte Oppositionspartei im Rat, und Stadtspitze einig. Unterschiedlich aber bleiben die Methoden, wie Hannover aus der Krise kommt. „Es darf keine Mehrbelastung für die Bürgerinnen und Bürger geben“, sagt CDU-Fraktionschef Felix Semper. Eine Erhöhung der Grundsteuer, wie sie die Stadtspitze plant, sowie ein Ausweiten von Anwohnerparkzonen verbunden mit höheren Parkgebühren werde die CDU nicht mitmachen. „Zum großen Teil ist die schlechte finanzielle Lage hausgemacht“, kritisiert Semper.

Stadt lebt über ihre Verhältnisse

Nicht allein die derzeitigen Krisen – Corona-Pandemie, Energie- und Flüchtlingskrise – stürzten den Haushalt ins Minus, meint die CDU. „Wie der Kämmerer selbst einräumt, gibt es ein strukturelles Defizit im Haushalt“, sagt Semper. Die Stadt lebe seit Jahren über ihre Verhältnisse und gebe mehr Geld aus als sie einnimmt. „Durch die Krisen wird diese Entwicklung verstärkt“, sagt Semper.

Etat für freiwillige Leistungen sperren

Die CDU schlägt vor, Ausgaben zurückzufahren und eine Haushaltssperre einzurichten. „Der Etat für freiwillige Leistungen sollte bei 90 Prozent der bisherigen Aufwendungen eingefroren werden“, sagt Semper. Das bedeutet, dass jede zusätzliche Ausgabe vom Kämmerer genehmigt werden müsste. Freiwillige Leistungen sind unter anderem Sport- und Kulturförderungen. Zudem solle die Stadt bei jeder frei werdenden Stelle prüfen, ob der Posten tatsächlich wieder besetzt werden muss. „Der Personalschlüssel in Hannover ist im Vergleich zu anderen Städten hoch“, sagt Semper. So kämen in Hannover rechnerisch auf eine Verwaltungsstelle 60 Einwohner, in Dresden sind es 78, in Dortmund 80. Insofern gebe es Spielraum für Kürzungen beim Verwaltungspersonal.

„Finanzmisere ist zum Teil hausgemacht“: CDU-Fraktionschef Felix Semper kritisiert die Finanzpolitik der Stadt Hannover. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Ordnungsdienst aufstocken

Ein bisschen Geld ausgeben will die CDU aber auch. So wünscht sie sich, dass der Ordnungsdienst aufgestockt wird. „Zudem brauchen wir ein Beleuchtungskonzept für die Innenstadt“, sagt CDU-Fraktionsvize Lars Pohl. Dunkle Ecken und Angsträume dürfe es nicht mehr geben. „Die Stadt sollte prüfen, ob eine Videoüberwachung an bestimmten Orten sinnvoll ist“, sagt Pohl. Kameras würden helfen, Straftaten aufzuklären. Für die Schulen wünscht sich die CDU einen Digitalisierungsschub. „Wir brauchen mehr Smartboards in den Klassenzimmern und vor allem ein stabiles WLAN“, sagt CDU-Bildungspolitikerin Britta Waase. Die digitale Systempflege dürfe nicht Lehrern aufgebürdet werden. Hierfür müsse die Stadt Administratoren bereithalten.

Über den neuen Doppelhaushalt der Stadt sowie das Sparprogramm entscheidet der Rat im Dezember.