﻿„Licht der Zuversicht“: Etliche Menschen feiern das jüdische Chanukka-Fest auf dem Opernplatz

Auf dem Opernplatz feiern am Sonntagabend etliche Menschen das jüdische Lichterfest. Redner aus der Politik betonen die Bedeutung jüdischen Lebens in Deutschland. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) warnt vor zunehmendem Antisemitismus.

Hannover. Fröhlicher Gesang setzt ein, als die ersten Kerzen auf dem meterhohen Leuchter entzündet sind. Kinder halten Fackeln in die Höhe, viele Besucher auf dem Opernplatz recken ihre erleuchteten Smartphones in die Höhe. Die jüdische Gemeinde zelebriert am Sonntagabend das traditionelle Chanukka-Fest, und viele Menschen sind der Einladung gefolgt; trotz klirrender Kälte. Prominente Redner aus der Politik unterstreichen die Bedeutung jüdischen Lebens in Deutschland und die Friedensbotschaft, die vom Lichterfest ausgehe. „Aber die Zeiten sind auch düster, und leider nimmt der Antisemitismus zu, auch in Hannover“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) in seiner Rede.