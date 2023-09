﻿EU prüft Wolfsschutz: Mehr Abschüsse sollen möglich sein

Brüssel. Angesichts immer neuer Risse von Nutztieren wird der politische Druck größer, den Abschuss von Wölfen zu ermöglichen. Auch die EU-Kommission will den strengen Schutz für die Raubtiere in Europa überdenken. Die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer haben die EU zu schnellen Konsequenzen aufgefordert. Der CDU-Europapolitiker David McAllister spricht sich für wolfsfreie Zone auf den niedersächsischen Deichen aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Konzentration von Wolfsrudeln in einigen europäischen Regionen ist zu einer echten Gefahr für Nutztiere und potenziell auch für Menschen geworden, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel. Die Christdemokratin aus Niedersachsen forderte lokale und nationale Behörden auf, „Maßnahmen zu ergreifen, wo immer es erforderlich ist“. Ein Wolf hatte vor einem Jahr von der Leyens 30 Jahre altes Pony Dolly gerissen.

Mehr als 40 Rudel in Niedersachsen

„Wir sind der Kommission ausgesprochen dankbar für ihren Vorstoß, kurzfristig aktuelle Zahlen zu erheben und dann sehr schnell über politische Konsequenzen nachzudenken“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach der Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel. Alleine in Niedersachsen gebe es 40 Rudel. In den betroffenen Regionen komme es zu massiven Konflikten. Deshalb müsse dort künftig schneller interveniert werden können, forderte Weil. „Gerne gehört haben wir auch die Aufforderung an die Mitgliedsstaaten, von den bereits bestehenden Möglichkeiten zur Bestandsregulierung stärker Gebrauch zu machen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Die Wolfspopulation verdoppelt sich alle drei Jahre. Deshalb ist es wichtig, dass wir da zügiger zu Ergebnissen kommen“, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). „Sonst verlieren wir den Rest an Akzeptanz, die es in Gebieten vielleicht noch gibt, wo der Wolf immer stärker auftritt und auch Probleme verursacht. Deshalb werden wir da weiter Druck machen.“ Die Regierungschefs der Bundesländer seien sich in dieser Frage über alle Parteigrenzen hinweg einig, betonte Wüst.

Wolfsfreie Zonen

Der CDU-Europaabgeordnete David McAllister forderte, „entlang der gesamten niedersächsischen Deiche wolfsfreie Zonen einzurichten“. Er unterstütze entsprechende Vorschläge der Landesjägerschaft. „Die Akzeptanz des Wolfes ist auf dem Lande schon lange nicht mehr gegeben. Es gibt regelmäßig verheerende Risse von Nutztieren. Die Landwirte sind in großer Not und Sorge“, sagte der frühere niedersächsische Ministerpräsident. Aber es seien nicht nur die Landwirte, es gebe allgemein eine große Verunsicherung in der Bevölkerung. „Hier muss dringend gehandelt werden.“

McAllister sagte, die EU-Kommission habe explizit auf die bereits bestehenden Ausnahmeregelungen zur Entnahme von Wölfen hingewiesen. „Sie ist sogar noch einen Schritt weitergegangen und hat die Mitgliedsstaaten aufgefordert, eben diese Ausnahmen umfassend anzuwenden.“ Zudem habe Kommissionspräsidentin von der Leyen den Start einer neuen Datensammlung angekündigt, um den aktuell sehr hohen Schutzstatus des Wolfes zu prüfen. McAllister: „Der Ball liegt eindeutig im Spielfeld der Bundesregierung.“ Davon habe man bislang allerdings nichts gemerkt. „An dieser ignoranten Passivität der Ampelkoalition muss sich dringend etwas ändern.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erhaltungszustand erreicht?

Wölfe genießen als einheimische Art in Europa einen besonderen Schutz. Deutschland und andere EU-Länder sind verpflichtet, Wölfen langfristig einen „lebensfähigen Bestand“ zu garantieren. Kritiker dieser Wolfspolitik halten diesen guten Erhaltungszustand allerdings längst für erreicht. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat angekündigt, einen Vorschlag zu unterbreiten, wie Abschüsse schneller ermöglicht werden könnten.

HAZ