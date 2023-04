Gewinner aus der Region Hannover räumt beim Eurojackpot ab

Hannover. 16, 28, 31, 35 und 42: Das waren bei der Ziehung am Dienstag, 18. April 2023, die passenden Gewinnzahlen für einen Spielteilnehmer oder eine Spielteilnehmerin aus der Region Hannover. Jetzt gibt es in der Gewinnklasse 3 exakt 120.298,50 Euro auf das Konto – die gleiche Summe geht an Gewinner in Spanien, Slowenien, Schweden und Finnland.

Lediglich die beiden gezogenen Eurozahlen 2 und 10 hatten dem Tipper oder der Tipperin aus Niedersachsen gefehlt, um den Jackpot der Lotterie zu knacken.

Da die Gewinnklasse 1 bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag unbesetzt blieb, wird der Jackpot am Freitag, dem 21. April 2o23, etwa 39 Millionen Euro umfassen.

Schon 36 Super-Gewinne nach Niedersachsen

Insgesamt konnten sich bereits 36 niedersächsische Spielteilnehmer in diesem Jahr über einen Gewinn von mehr als 100.000 Euro bei Lotto Niedersachsen freuen – sechs davon in Millionenhöhe.