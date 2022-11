﻿Eurotier 2022: Das müssen Sie über die Weltleitmesse für Tierhaltung in Hannover wissen

Am Dienstag hat ein Kind aus Laatzen ein Auto kilometerweit über den Messeschnellweg gesteuert und schließlich erfolgreich zum Stehen gebracht. Der Onkel des Jungen hatte zuvor die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Uwe Klöppel ist Cheftrainer im ADAC-Fahrsicherheitszentrum Laatzen. Er sagt, was Sie in so einem Fall tun können.