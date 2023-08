Sechs Straftaten in fünf Stunden

Mann randaliert in Bahn nach Hannover: Zugbegleiter muss sich einschließen

Ein aggressiver Mann hat die Bundespolizei in Hannover in Atem gehalten: Erst randalierte er so sehr in der Bahn, dass sich ein Zugbegleiter sogar beim Lokführer einschloss, dann griff er noch einen Polizisten an.