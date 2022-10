﻿Pilotenstreik bei Eurowings kann ab Montag auch Flughafen Hannover treffen

Streik angekündigt: Ab Montag wollen Piloten von Eurowings in den Ausstand treten.

Hannover. Die Pilotenvereinigung Cockpit hat ab Montag 0 Uhr erneut zu einem Streik bei der Lufthansa-Tochter Eurowings aufgerufen. Der Streik ist bis Mittwochnacht gesetzt. Davon könnten zu Wochenbeginn auch in Hannover zahlreiche Eurowings-Kunden betroffen sein.

Laut Auskunft des Flughafens Hannover sollen von Montag bis Mittwoch neun Eurowings-Maschinen am Airport Hannover-Langenhagen starten, weitere zehn Flugzeuge kommen nach bisheriger Planung in Hannover an. Mittwoch sind eine Landung aus und ein Abflug nach Thessaloniki geplant. Alle anderen Flüge kommen aus oder gehen nach Palma de Mallorca.

Sonntagmorgen wird der Streik-Flugplan aktualisiert

Über die konkreten Auswirkungen des Streikaufrufs will Eurowings zu einem späteren Zeitpunkt informieren. Der Flugplan für Montag, 19. Oktober, wird Sonntag gegen 6 Uhr veröffentlicht, die Flugpläne für Dienstag und Mittwoch später. Beim ersten Warnstreik am 6. Oktober war Hannover kaum betroffen.

Vereinigung Cockpit: Flugzeit begrenzen, Ruhezeiten verlängern

Der Gewerkschaft geht es in dem Streit um die Reduzierung der Arbeitsbelastung der Beschäftigten im Cockpit. Die maximalen Flugdienstzeiten müssten begrenzt und Ruhezeiten verlängert werden, fordert die Pilotenvereinigung.

In den Verhandlungen zum Manteltarifvertrag ist darüber bisher keine Einigung erzielt worden. Grund für den angekündigten Streik ist das aus Gewerkschaftssicht unzureichende Angebot der Arbeitgeberseite.