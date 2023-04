Verkehr

Leere Anzeigetafel: Am 27. März herrschte auf den Gleisen bundesweit Stillstand. Knapp dreieinhalb Wochen später könnte sich das Bild eines verwaisten Hauptbahnhofs in Hannover wiederholen.

Es wird wieder gestreikt: Die Gewerkschaft EVG will am Freitag, 21. April 2023, den Zugverkehr in Deutschland zum Stillstand bringen. Die Anzeigetafel im Hauptbahnhof Hannover könnte wie schon vor dreieinhalb Wochen leer bleiben, der Fern- und Nahverkehr komplett zum Erliegen kommen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket